Maggiore qualità della differenziata e nuovi contenitori: riorganizzazione della raccolta dei rifiuti in campagna

Grosseto. Aumentare qualità e quantità della differenziata mettendo a disposizione dei cittadini nuovi contenitori e servizi di raccolta. A Grosseto proseguono le attività legate alla riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti che interesseranno le zone di campagna di Alberese, Grancia e Rispescia.

Per rispondere alle diverse esigenze del territorio, il nuovo servizio prevede un modello integrato che coniugherà la raccolta stradale con contenitori ad accesso controllato e la raccolta domiciliare.

Alle circa 500 utenze residenti nelle zone di campagna comprese fra le tre frazioni (cui è già stata recapitata a casa una lettera informativa con tutte le indicazioni utili), in questi giorni gli operatori di Sei Toscana stanno consegnando i contenitori per la raccolta di carta, multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio, tetrapak) e indifferenziato, che dovranno essere esposti secondo un preciso calendario. Vetro e organico dovranno invece essere conferiti nei contenitori ad accesso controllato già presenti ad Alberese e Rispescia e in corso di posizionamento a Grancia.

Gli incontri

Per illustrare a tutti i cittadini coinvolti i nuovi servizi e gli obiettivi della riorganizzazione, l’amministrazione comunale e Sei Toscana hanno organizzato due incontri pubblici che si terranno lunedì 6 maggio nella tendo struttura de Lo Spadino e martedì 7 maggio alla sala ex cinema di via del Fante ad Alberese. Al termine degli incontri, che inizieranno entrambi alle 18, gli ispettori ambientali del Comune consegneranno la 6Card alle utenze che ancora non la possiedono.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Ciclo dei rifiuti e tutela ambientale: 0564.488776, 0564.488877, 0564.488472, 0564.488663 o all’indirizzo e-mail ambiente.rifiuti@comune.grosseto.it e al numero verde di Sei Toscana 800.127484.