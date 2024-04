Orto del Melaio: due cittadini donano al Comune il terreno che costeggia le mura

Massa Marittima (Grosseto). Ufficializzata la donazione al Comune di Massa Marittima del cosiddetto Orto del Melaio, un terreno di proprietà privata, che si trova in Cittanova, a ridosso delle mura civiche, dietro al parcheggio di largo Filippi, nella zona tra via XX Settembre e via Bernardino Lotti.

Autori del generoso gesto sono due cittadini massetani: Gianfranco e Paola Bacci, fratello e sorella, a cui vanno i ringraziamenti dell’amministrazione comunale.

“Si tratta di una donazione di grande interesse – spiega Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Massa Marittima –, in quanto il passaggio di proprietà del bene al Comune è utile ai fini dell’attuazione del progetto di restauro e valorizzazione delle mura civiche di Massa Marittima (quarto stralcio), che prevede anche la rigenerazione urbana di tutta l’area che costeggia le mura, con interventi in Cittavecchia e Cittanova, compreso l’Orto del Melaio, appunto. L’amministrazione comunale è arrivata ad un buon livello di progettazione, avendo approvato, con delibera numero 100 del 22 luglio 2022, il progetto di fattibilità tecnico-economica, che consente di procedere con la ricerca dei finanziamenti”.

I lavori

Gli interventi previsti, per quanto riguarda Cittanova, sono il consolidamento strutturale e il restauro di alcuni tratti delle mura e delle due torri di avvistamento; la realizzazione di un belvedere sulla torre angolare; la regolarizzazione e la riqualificazione del parcheggio spontaneo esistente, che avrà una capienza di 15 posti auto; la creazione di nuovi sistemi di collegamento del parcheggio e delle torri verso le aree esterne con l’inserimento di scalinate; la riqualificazione del verde a ridosso delle mura e la realizzazione di percorsi pedonali; un nuovo sistema di illuminazione, la definizione di spazi destinati ad ospitare eventi all’aperto.

“L’Orto del Melaio, in passato, era un orto-frutteto urbano in produzione –spiega il sindaco Marcello Giuntini –: l’idea è quella di mettere questo spazio a disposizione della comunità, prevedendo degli elementi di richiamo della sua antica funzione di orto cittadino, come la realizzazione di un pergolato, costituito da piante di vite, che vanno a creare una zona d’ombra dove le persone possono sostare, abbellita con arredi e piante officinali e aromatiche”.

“Si tratta di un luogo caro alla memoria dei massetani – conclude il sindaco – e il fatto che sia stato donato al Comune consentendone la riqualificazione per farlo fruire ai cittadini è un atto di grande generosità che apprezziamo fortemente e per il quale ringraziamo la famiglia Bacci”.

Nella foto: il rendering del progetto dell’Orto del Melaio