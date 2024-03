Progetto “Circolare”: proseguono gli incontri tra i Comuni per pianificare le attività

Magliano in Toscana (Grosseto). Tutti passi avanti positivi quelli fatti dalle amministrazioni comunali di Magliano, Scansano, Manciano, Semproniano e Roccalbegna per il progetto “Circolare“, che ha l’obiettivo di promuovere a livello turistico e valorizzare i borghi e il patrimonio culturale, naturale e paesaggistico dei territorio aderenti all’accordo, creando anche connessioni tra le varie località.

Proprio con questo scopo si è riunito il terzo Tavolo intercomunale, tra i quattro Comuni, per confrontare le attività e le progettualità messe in campo dai vari interlocutori. Presenti all’incontro il vicesindaco di Magliano, Tamara Fattorini, il consigliere Claudio Gobbi, l’assessore alla cultura del Comune di Scansano, Irene Terzaroli, e la presidente dell’associazione capofila Le Cudere, Claudia Bonaccini.

“Lavorare insieme ci sta permettendo – ha spiegato Tamara Fattorini, vicesindaco di Magliano in Toscana – di migliorare le performance necessarie per approcciare i bandi e al contempo ci facilita anche nella ricerca di nuovi modelli di progettazione. L’efficienza dei piccoli comuni interni può davvero portare a risultati ottimi seguendo il percorso dell’inclusione. Prova ne è l’acquisizione del Comune di Roccalbegna in corsa e, adesso, la manifestazione di interesse da parte di quello di Semproniano, che parteciperà al prossimo Tavolo intercomunale che si terrà a Roccalbegna”.

Grazie ai tavoli progettuali “Cammini e sentieri“, “Cibo, agroecologia e biodiversità” (con il sottotavolo “In Uva Veritas” che cura l’ambizioso progetto di vinificazione in assenza di prodotti chimici di sintesi), e “Cultura“, il Tavolo Intercomunale diventa l’organo principale del progetto, il luogo di scambio e dialogo dove si coltivano con cura i risultati ottenuti nel percorso di progettazione e nella fase esecutiva che proprio ieri ha preso avvio a Magliano.

Il progetto “Circolare”, che si concluderà a fine marzo 2025, si è classificato tra i quattordici progetti dirRigenerazione delle comunità presenti nell’ambito della programmazione del Gal FarMaremma, riguardante il bando Azione specifica Leader.

Nella foto, da sinistra a destra: Claudia Bonaccini, Tamara Fattorini, Claudio Gobbi, Irene Terzaroli.