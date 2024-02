Via Scansanese, il deposito di gpl sarà dismesso: “La zona diventerà più appetibile”

Grosseto. Il deposito commerciale di Gpl in via Scansanese sarà presto dismesso. Questa la decisione annunciata in Consiglio comunale dall’assessore all’urbanistica Fabrizio Rossi nell’ambito dell’aggiornamento del Quadro conoscitivo del piano strutturale, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Grosseto.

“La dismissione dell’impianto comporta la revoca del vincolo delle distanze degli edifici – commentano il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore Rossi –. Pertanto, si è ritenuto necessario aggiornare il Piano conoscitivo in vista del nostro Piano operativo. La zona diverrà dunque ancora più appetibile e potrà essere teatro di ulteriore sviluppo nel pieno rispetto dell’ambiente e delle norme regionali che regolano questo tipo aree”.