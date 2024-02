Cartografia: online ultimo aggiornamento per cinque comuni in provincia di Grosseto

Dopo l’aggiornamento della Carta tecnica regionale (Ctr) in scala 1:2000 dei comuni della Lunigiana e della Ctr in scala 1:10.000 della provincia di Arezzo e della provincia di Lucca, si è concluso anche l’ultima fase di aggiornamento della Ctr 1:2.000, che interessa sedici comuni delle province di Grosseto e Siena (Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Buonconvento, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Montalcino, Montepulciano, Murlo, Pienza, Radicofani, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Seggiano, Torrita di Siena, Trequanda). La Carta tecnica regionale è componente fondamentale della Base informativa territoriale (Bit) e contiene informazioni relative a fenomeni naturali ed antropici come la morfologia del terreno, il complesso delle acque, la vegetazione, l’edificato e le infrastrutture.

Anche queste nuove edizioni sono realizzate con il consueto standard di qualità derivante da specifiche tecniche consolidate, aggiornate costantemente in relazione alle nuove esigenze del territorio e da puntuali verifiche di conformità.

“La Regione Toscana – ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture e al governo del territorio Stefano Baccelli – ha una lunga tradizione nella cartografia, che è una delle nostre attività più virtuose e prioritarie. Solo conoscendo approfonditamente il nostro territorio possiamo infatti programmare e pianificare l’azione amministrativa e salvaguardare il paesaggio. Mi congratulo dunque con i tecnici regionali e con tutti coloro che contribuiscono all’aggiornamento delle carte, il cui lavoro è sempre più cruciale per la comprensione del territorio e la definizione degli indirizzi politici”.

Ogni foglio di Ctr è declinato nei formati usuali per uso professionale: file per ambiente Gia, per Cad e immagini raster, corredati dei documenti che descrivono le specifiche ed il contenuto di ciascun formato per la corretta interpretazione ed uso dei dati.

I nuovi strati informativi sono stati curati dall’Ufficio cartografico regionale, che da oltre 40 anni si occupa di produrre informazione territoriale (ovvero dati georeferenziati, ortofoto, cartografie, ecc.) e garantirne l’accesso dalla pagina www.regione.toscana.it/informazione-territorio