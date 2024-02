Corretta raccolta differenziata: Comune e Legambiente promuovono incontri con i cittadini

Roccastrada (Grosseto). Una serie di incontri pubblici nelle frazioni rivolti alla cittadinanza per parlare del tema dei rifiuti e del loro corretto smaltimento.

E’ questo un progetto messo in campo dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Legambiente, che prenderà il via mercoledi 7 febbraio nella frazione di Torniella, dove alle 17.30, nel rinnovato centro civico, il sindaco Francesco Limatola e l’assessore all’ambiente Emiliano Rabazzi, alla presenza di educatori ed educatrici di Legambiente, parleranno del ciclo dei rifiuti e delle buone pratiche quotidiane per un corretto conferimento per favorire la raccolta differenziata.

Quello di Torniella è il primo di una serie di incontri nei quali l’amministrazione comunale intende confrontarsi con la cittadinanza e veicolare così una corretta informazione sulle modalità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti.

“A distanza di oltre un anno dall’ampliamento del servizio di raccolta porta a porta in tutte le frazioni – dichiara l’assessore all’ambiente Emiliano Rabazzi – vogliamo andare a verificare l’efficienza del servizio ed ascoltare eventuali suggerimenti ed esigenze dei cittadini. Il supporto di Legambiente con i propri educatori, renderà questi incontri sicuramente proficui dal punto di vista dei contenuti e delle buone pratiche. Quello di Torniella è il primo incontro rivolto alle comunità di Piloni e Torniella, ma è in programmazione un intero calendario di eventi che toccherà tutte le frazioni del Comune che, appena approvato, verrà divulgato”.

“Quello della raccolta differenziata – dichiarato Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente – è un pilastro dell’azione sociale collettiva in difesa dell’ambiente. Negli ultimi anni, il concetto di rifiuto è stato positivamente stravolto grazie al grande lavoro fatto sui territori dalle associazioni, ma anche e soprattutto dalle amministrazioni illuminate. L’economia circolare non è una chimera, è piuttosto un obiettivo realizzabile e raggiungibile con l’impegno di tutte e tutti e con una sensibilizzazione costante”.

“Non a caso – prosegue Gentili –, sono molti i percorsi che, come associazione, realizziamo per fare in modo che le cittadine e i cittadini, sin dai banchi di scuola, si sentano protagonisti del cambiamento. Molto è stato fatto, molto ancora c’è da fare. L’iniziativa organizzata in sinergia con il Comune di Roccastrada va esattamente in questa direzione e ha l’obiettivo di responsabilizzare ancor più di quanto già non lo siano le comunità, fornendo a ciascuna e ciascuno le competenze e le conoscenze necessarie per agire in maniera responsabile sul fronte della gestione dei rifiuti domestici. Una bella e importante iniziativa che ci auguriamo possa essere replicata anche in altre realtà. Un’occasione strategica per il futuro di uno dei territori più suggestivi della Maremma. Da rifiuto a risorsa non è solo uno slogan, è l’obiettivo verso il quale, tutte e tutti, dobbiamo tendere.”