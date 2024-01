Senzuno: un incontro pubblico per presentare i progetti alla città

Follonica (Grosseto). Per presentare tutti i nuovi progetti che stanno interessando e interesseranno il quartiere Senzuno nei prossimi mesi, l’amministrazione comunale di Follonica ha organizzato un incontro pubblico che si terrà all’interno della discoteca Sox, in via Firenze 10, martedì 23 gennaio, alle 15.30.

L’incontro

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Durante il pomeriggio sarà possibile ascoltare, direttamente dai progettisti, tutte le idee messe in campo. Sarà presente la Giunta, guidata dal sindaco Andrea Benini, l’architetto del Comune Alessandro Romagnoli, lo studio NuvolaB di Firenze, che ha realizzato il progetto Senzuno, e l’ingegnere Maurizio Serafini della società Abacus, che ha realizzato la progettazione esecutiva del parcheggio al posto dell’ex depuratore. Durante il pomeriggio sarà quindi possibile visionare i progetti che saranno illustrati nel dettaglio dai professionisti.

«Ogni tassello di questo percorso è stato messo ascoltando la cittadinanza – commenta il sindaco Andrea Benini –, si è trattato di un processo fatto di incontri e confronti serrati con i cittadini e le cittadine, i residenti e con tutte le attività del quartiere. Il nostro interesse è sempre stato quello di non far calare questi progetti dall’alto, ma creare qualcosa di condiviso, alla luce del sole. Questo, come abbiamo sempre detto, è un progetto che non solo riguarda Senzuno e i senzunesi, ma è un’opportunità per tutta la città. Nel progetto ha sempre avuto un ruolo importante il tema della sosta e da subito abbiamo pensato a soluzioni per dare più posti auto, non solo per il quartiere, ma anche a servizio di tutta Follonica. Grazie a questi progetti, che presentiamo all’incontro di martedì prossimo, e invito tutte e tutti a partecipare, Follonica sarà una città più bella e accogliente».