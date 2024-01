Servizio civile: un posto in provincia di Grosseto alla cooperativa Solidarietà e Sviluppo 

Grosseto. Posti per tre giovani volontari alla cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo.

È stato pubblicato il 22 dicembre il bando 2023 del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale rivolto ai ragazzi e alle ragazze – di età compresa tra i 18 e i 28 anni – che vogliono sperimentare la cooperazione ed avvicinarsi al mondo del lavoro.

La cooperativa di Fornoli – accreditata lo scorso anno come sede di progetto Confcooperative Toscana – ha a disposizione nello specifico: un posto nella sede di Bagni di Lucca riservato a giovani con minori opportunità (ovvero con difficoltà economiche comprovate da Isee uguale o inferiore a 15 mila euro); uno in quella di Grosseto e, infine, uno a Sassari.

Il progetto – denominato “Abilità condivise 2023” – rientra nell’ambito della tutela e del diritto alla salute per favorire accesso ai servizi e garantire autonomia e benessere (programma “Quasi amici 2023”). Ha come obiettivo la salute e il benessere per tutti tramite attività di assistenza a persone adulte – o in terza età – in condizioni di disagio e disabili.

La durata del progetto è di 12 mesi per 25 ore settimanali. Il compenso previsto è pari a 507,30 euro al mese.

I requisiti

Tra i requisiti richiesti la cittadinanza italiana – oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia. I giovani interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con Spid (Sistema pubblico di identità digitale). I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo Spid, potranno accedere ai servizi della piattaforma Dol attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

I cittadini non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia invece, al momento della richiesta delle credenziali per la presentazione della domanda on-line, devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.

Il termine ultimo per presentare domanda è giovedì 15 febbraio 2024, entro e non oltre le ore 14.