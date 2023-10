Contributi affitti: pubblicate le graduatorie, ecco come fare ricorso

Grosseto. Pubblicata la graduatoria provvisoria del bando affitti 2023 per l’assegnazione dei contributi a integrazione del canone di locazione. L’amministrazione comunale di Grosseto ha approvato la lista provvisoria per l’assegnazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione.

“Anche quest’anno – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai servizi sociali, Sara Minozzi– il bando ha riscosso un grande successo: sono state presentate 787 domande, il nostro Comune ha aperto il bando con un fondo di quasi 400mila euro, di cui 270mila del bilancio comunale e 120mila del fondo di variazione. Inoltre, ci è stato confermato un ulteriore contributo regionale di circa 50mila euro. Già dalla previsione del bando, c’era la sicurezza della copertura della fascia A. Questo sostegno all’affitto va ad aggiungersi ad altri due bandi di aiuto alla locazione, cioè un bando in cui il Comune, a sostegno delle famiglie, contribuisce al pagamento di metà dell’affitto di tutto l’anno 2023 con un contributo di circa 166mila euro e il secondo bando che ha coinvolto 128 famiglie per un totale 146mila euro per il pagamento di metà affitto dal mese di agosto a quello di dicembre”.

“Siamo fiduciosi – concludono sindaco e assessore – di poter dare un aiuto concreto alle persone in difficoltà grazie a tutti questi strumenti volti a migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini”.

La graduatoria e i rocirsi

È possibile consultare la graduatoria verificando la propria posizione, tramite il numero di pratica assegnato a ogni istanza dalla piattaforma telematica, aprendo il link https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-graduatorie-politiche-della-casa-e-del-sociale/, oppure recandosi nella sede dei servizi sociali in via degli Apostoli 11, a Grosseto.

Per presentare ricorso, a partire dal 23 ottobre e fino alle ore 12 del 7 novembre, tramite l’indirizzo pec comune.grosseto@postacert.toscana.it. In alternativa, è accettata anche la consegna a mano di una busta chiusa presentandosi nella sede dei servizi sociali. In caso, nell’oggetto deve comparire la dicitura “Opposizione alla graduatoria provvisoria contributo affitto 2023, domanda numero…”. Il Comune di Grosseto non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo circa la loro posizione nella graduatorie provvisoria e/o eventuale esclusione (art. 8, c. 3 L. 241/90). Come previsto dal bando, la collocazione nella successiva graduatoria definitiva degli ammessi, non significa automaticamente avere diritto all’erogazione del contributo, in quanto l’effettiva liquidazione dipende dalla disponibilità delle risorse.