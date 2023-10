La palestra della scuola in concessione ad associazioni e cittadini: ecco il bando del Comune

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia ha pubblicato il bando per la concessione in uso, in orario extra scolastico, della palestra delle scuole medie dell’istituto “O.Orsini”.

Potranno accedere alla struttura, per corsi di attività motoria, avviamento allo sport, attività formative o ricreative e senza fini di lucro, tutte le federazioni e gli enti di promozione sportiva, società, associazioni e comitati, ma anche singoli cittadini che ne facciano domanda entro il 20 ottobre.

Il bando è rivolto principalmente a società del territorio comunale che abbiano necessità di svolgere attività sportiva in locali chiusi, con particolare riguardo ai centri giovanili, e per la prima volta anche ad associazioni che svolgono attività a favore di ragazzi con disabilità.

«Durante gli anni del Covid – afferma il sindaco Elena Nappi – l’utilizzo della palestra agli esterni era stato sospeso e riprendiamo quest’anno una buona pratica che è sempre stata molto apprezzata dal territorio. Restituiamo alla collettività un edificio completamente ristrutturato, sia all’esterno che all’interno, dove potrà essere praticata l’attività sportiva in un ambiente più funzionale e consono alle discipline che vi verranno svolte. È importante per i nostri ragazzi poter avere un luogo deputato allo sport anche nei periodi invernali, quando le attività devono essere svolte al chiuso, per questo abbiamo deciso di riattivare il bando dando la possibilità di usufruire della struttura a tutte le associazioni che svolgono attività motorie, in particolare a quelle che danno attenzione a progetti rivolti a ragazzi disabili, perché lo sport è un momento significativo di socializzazione ed inclusione».

«Attività motoria e sociale sono due degli obiettivi – dichiara l’assessore al welfare Sandra Mucciarini – che questa Amministrazione porta avanti da anni come azioni essenziali e necessarie al benessere dei giovani e della comunità. Per questo, rispetto ai bandi degli anni precedenti abbiamo deciso di avere un occhio di riguardo alle associazioni sportive e non che dedicano parte del loro tempo alle disabilità e ai ragazzi under 18. Siamo fortemente convinti che l’attività fisica aumenti la qualità della vita mantenendoci in buona salute, soprattutto per giovani e ragazzi speciali».

Il bando con le indicazioni di tempi e modalità di presentazione delle domande è già disponibile sul sito internet del Comune.