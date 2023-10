Giannutri, l’assessore incontra i residenti: “Confronto costruttivo”

Giannutri (Grosseto). “Un incontro positivo e costruttivo nell’interesse dell’isola di Giannutri, dei suoi residenti e di coloro che la abitano con amore, ma anche del Comune di Isola del Giglio”.

Così l’assessore Walter Rossi commenta l’incontro avuto il 25 settembre a Giannutri con i residenti e i proprietari delle case.

“Abbiamo fortemente voluto questo incontro per ascoltare gli abitanti dell’isola circa le loro necessità che conoscevamo e che avevamo bisogno di aggiornare – afferma l’assessore Rossi -. Come amministrazione poniamo particolare attenzione su questa frazione del nostro territorio comunale, consapevoli delle problematiche che questo presenta, a partire dai collegamenti marittimi con la terraferma e direttamente con l’Isola del Giglio, attualmente assente, che il nostro Consiglio comunale ha già, a suo tempo, portato all’attenzione della Regione Toscana, in vista del rinnovo del contratto di servizio. Ma ci sono anche molti altri temi che sono stati fatti presenti dagli abitanti di Giannutri nell’incontro e che si sono approfonditi, analizzandone anche le competenze. L’amministrazione comunale prenderà in seria considerazione le problematiche di sua competenza e si farà referente presso altri Enti, per quanto di loro competenza, come ad esempio il nuovo Piano del Parco, che non trova la soddisfazione degli abitanti, e la situazione degli attracchi marittimi, che dovrebbero essere più considerati dall’Autorità portuale della nostra Regione”.

“Pur sottolineando – aggiunge Rossi – come, negli ultimi anni, il Comune abbia fatto la propria parte con interventi che riteniamo importanti, sia in termini di fornitura elettrica, che di approvvigionamento e stoccaggio idrico, soccorso sanitario, servizi, etc., molto c’è da fare per consentire una più idonea e dignitosa abitazione dell’isola”.

Dall’amministrazione c’è disponibilità all’ascolto. “Le porte del Comune – afferma Rossi – sono aperte per tutti i cittadini del Comune dell’Isola del Giglio, del quale gli abitanti di Giannutri ne sono storicamente e culturalmente parte integrante, sia in termini di tessuto sociale che identitario. La reciproca promessa, tra amministrazione comunale e gli abitanti di Giannutri è stata di essere più ‘comunità’, attraverso un confronto costante. Esprimo un vivo ringraziamento al buon numero dei partecipanti all’incontro, oltre le aspettative, considerando il periodo ormai di bassa stagione, incontro avvenuto nel massimo rispetto e con l’unanime volontà di risolvere le esigenze della popolazione”.