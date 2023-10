“Il Cesvot vicino a te”: incontro con il Terzo settore di quattro comuni

Paganico (Grosseto). Nell’ambito dell’iniziativa “Il Cesvot vicino a te”, che prevede quest’anno 32 incontri territoriali organizzati con i Comuni della Toscana, la delegazione Cesvot di Grosseto ha organizzato, per mercoledì 4 ottobre con inizio alle 17, nella sala della Misericordia di Paganico (in via Circondaria 22/27), un incontro con tutti gli Enti del Terzo settore dei Comuni di Civitella Paganico, Campagnatico, Scansano e Roccastrada.

“Il Cesvot vicino a te” è un’occasione per conoscere innanzitutto la vasta gamma di servizi che il Cesvot offre gratuitamente a tutti gli Enti di Terzo settore della Toscana, spaziando dalla consulenza alla formazione, alla comunicazione, alla ricerca fino a servizi logistici e organizzativi.

Un’occasione anche per ragionare sulla nuova fase che si è aperta con la riforma del Terzo settore e con l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), che prevede importanti adempimenti, ma che apre anche nuove e utili prospettive al vasto mondo dell’associazionismo e della solidarietà attiva.

All’incontro, a cui parteciperanno i rappresentanti della delegazione Cesvot di Grosseto, saranno presenti. per il Comune di Civitella Paganico, il sindaco Alessandra Biondi (nella foto) e il vicesindaco e assessore all’associazionismo Lorenzo Rossi.