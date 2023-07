Farmacie comunali, rinnovato il Consiglio di Amministrazione: tutti i membri

Grosseto. Individuati i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione di Farmacie comunali riunite di Grosseto per il triennio 2023-2025.

Il Consiglio di Amministrazione

L’organo direttivo vede alla presidenza il dottor Giulio Tambelli, affiancato dalle figure di nomina comunale Maria Cristina Rampiconi e Paolo Lecci. Restano nella loro carica la direttrice Simona Laing e l’amministratore delegato Renato De Falco.

Nominati anche i membri del Collegio sindacale, la cui presidenza è stata affidata a Lucia Fabbretti, che lavorerà insieme ai neo eletti Lorenzo Picchiotti, Federico Moscatelli e Ignazio Carbone. A Giorgio Mensi è stata, infine, attribuita la revisione legale dei conti dell’azienda per il prossimo triennio.

“Ringraziamo il precedente Cda per il lavoro svolto e in particolare il presidente Leonardo Lazzerini, l’amministratore delegato Renato De Falco e la direttrice Simona Laing – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle società partecipate Fabrizio Rossi – che, insieme a tutto il personale, hanno saputo guidare un’azienda importante a partecipazione pubblica. Sotto la presidenza Lazzerini, Farmacie comunali di Grosseto ha chiuso il 2022 con un utile netto di oltre un milione di euro, un valore della produzione di 13.863.947 euro e un Roe (tra gli indici di redditività del capitale aziendale) che è passato da un 2021 di 47,04% a un 2022 di 55,17%. A ciò si aggiunga l’intensificarsi dei servizi offerti al cittadino, anche e soprattutto nel periodo Covid, tra cui la consegna domiciliare dei farmaci, l’avvio del servizio infermieristico a domicilio e in sede. Servizi, questi, che hanno contribuito a rafforzare il rapporto fiduciario fra le farmacie comunali e l’intera città. Tra le sfide che il Cda ha saputo cogliere anche lo spostamento di alcune sedi, l’apertura di nuovi punti vendita, nonché l’assunzione di oltre 10 nuovi farmacisti a tempo indeterminato. Siamo certi della professionalità e competenza dei neo eletti consiglieri e sicuri che sapranno cogliere al meglio le sfide del domani”.

Grande soddisfazione anche da parte del neo presidente del Cda Giulio Tambelli, che si propone di portare avanti i risultati raggiunti dall’azienda nel precedente mandato: “Sono lusingato per la nomina ricevuta da parte del sindaco, che mi pone alla presidenza del Consiglio di Amministrazione. Sono consapevole dell’importanza e del ruolo strategico che le Farmacie comunali rivestono nel contesto cittadino e nelle frazioni del Comune. Come ho sempre fatto nella vita e nella sfera professionale e politica, cercherò di rivestire al meglio l’incarico conferitomi. L’auspicio è di riuscire a coniugare gli interessi propri riconducibili ad una Spa con quelli di una società partecipata pubblica, quali attenzione ai bisogni del cittadino e della collettività che rappresenteranno il nostro obiettivo principale”.