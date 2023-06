Censimento della popolazione: il Comune cerca rilevatori esterni

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica ha indetto una selezione per la formazione di una graduatoria, per soli titoli e valida 4 anni, finalizzata all’attribuzione degli incarichi di rilevatore esterno per il censimento permanente della popolazione, negli anni dal 2023 al 2026.

I rilevatori

I rilevatori, tra i vari compiti, oltre a partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi a distanza predisposti dall’Istat e accessibili tramite apposita piattaforma, dovranno garantire la propria disponibilità ad effettuare il lavoro per tutto il periodo di rilevazione entro i tempi prestabiliti.

Per partecipare alla selezione per la graduatoria, è necessario avere compiuto i 18 anni ed essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado e di conoscenze informatiche.

La domanda

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro il termine perentorio di lunedì 26 giugno al Comune di Follonica, all’Ufficio Protocollo, in largo Cavallotti n.1, presentata a mano al medesimo ufficio dal lunedì al venerdì, esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12.30, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17. In alternativa, la domanda può essere inviata, tramite posta elettronica certificata, alla Pec dell’ente follonica@postacert.toscana.it; Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, farà fede la data di rilascio della ricevuta, per accettazione, emessa dall’Ufficio Protocollo; per l’invio tramite Pec, farà fede la ricevuta informatica di avvenuta consegna del messaggio rilasciata dal gestore della Pec.

La domanda dovrà essere compilata, presentata e sottoscritta utilizzando esclusivamente il modello allegato all’avviso.

Il Comune consiglia di leggere con attenzione l’avviso, scaricandolo, insieme al modulo da compilare, al link: https://www.comune.follonica.gr.it/area_informativa/bandi_gare/bandi_altri_bandi.php

E’ possibile anche ritirare i moduli all’Urp (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12.30, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17).