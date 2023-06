Cassonetti intelligenti, l’assessore: “Seguire le regole per conferire bene i rifiuti”

Manciano (Grosseto). Da qualche settimana è iniziata l’installazione delle postazioni informatizzate su tutto il territorio del comune di Manciano.

In questa fase delicata e di transizione, dove coesistono sia le vecchie postazioni stradali in fase di smantellamento sia quelle nuove informatizzate, l’assessore all’ambiente del Comune di Manciano, Daniela Vignali, chiede ai cittadini di conferire i rifiuti nelle nuove postazioni già installate. Esse sono aperte e non necessitano, fino alla fine dell’estate, della 6Card. Per chi non fosse venuto alle riunioni e ha dei dubbi può rivolgersi all’ufficio Ambiente del Comune, al numero 0564.625390.

L’assessore all’ambiente del Comune di Manciano, Daniela Vignali raccomanda la collaborazione da parte di tutti per il lancio di questa rivoluzione culturale. “Non devono essere intelligenti le postazioni – dichiara Vignali –, ma i cittadini che conferiscono bene i rifiuti nelle postazioni informatizzate”.

Sul sito di Sei Toscana alcuni consigli per conferire al meglio i rifiuti: