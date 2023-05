Lavori in città: a Firenze modifiche per arrivi e partenze dei bus da Siena e Grosseto

Grosseto. A Firenze, causa lavori in via Orti Oricellari, sono previste modifiche per il punto di partenza e arrivo delle linee regionali da Siena (linea 131) e da Grosseto (linea 50G).

In particolare, per le corse della linea 131 Siena-Firenze le modifiche interessano quelle svolte con autobus bipiani e per la corsa delle ore 21.15 da Firenze per Siena.

A partire dalle 9 di lunedì 22 maggio, fino a tutto giovedì 20 luglio 2023, il nuovo capolinea di arrivo e partenza sarà situato in piazzale Vittorio Veneto (esattamente qui: https://goo.gl/maps/Ff3oFpqLunkE5Epm7).

Le corse

Queste le corse interessate con partenza da Firenze (piazzale Vittorio Veneto) per Siena.

Dal lunedì al venerdì: ore 8.40 (corsa Ordinaria), ore 8.50 (corsa Rapida), ore 9.40 (corsa Ordinaria), ore 12.40 (corsa Ordinaria), ore 13.30 (corsa Rapida), ore 14.40 (corsa Rapida), ore 14.40 (corsa Ordinaria), ore 16.30 (corsa Rapida), ore 16.40 (corsa ordinaria), ore 17.10 (corsa rapida), ore 18.40 (corsa Ordinaria), ore 19.10 (corsa Rapida), ore 20.15 (corsa Rapida), ore 21.15 (corsa ordinaria). Il sabato: ore 19.10 (corsa Rapida), ore 20.15 (corsa Rapida) e ore 21.15 (corsa ordinaria). Nei giorni festivi: ore 10.10 (corsa Rapida), ore 12.40 (corsa Ordinaria), ore 17.40 (corsa Ordinaria), ore 18.10 (corsa Rapida), ore 19.10 (corsa Rapida), ore 21.15 (corsa ordinaria).

Queste le corse interessate provenienti da Siena con arrivo a Firenze (piazzale Vittorio Veneto).

Dal lunedì al venerdì: ore 6.10 Siena-Firenze (ordinaria), ore 6.35 Siena-Firenze (rapida), ore 7.10 Siena-Firenze (rapida), ore 8.40 Siena-Firenze (ordinaria), ore 11.10 Siena-Firenze (rapida), ore 13.10 Siena-Firenze (rapida), ore 13.40 Siena-Firenze (ordinaria), ore 14.10 Siena Firenze (rapida), ore 14.40 Siena-Firenze (ordinaria), ore 15.10 Siena-Firenze (rapida), ore 15.40 Siena-Firenze (ordinaria), ore 16.10 Siena-Firenze (rapida), ore 17.10 Siena-Firenze (rapida). Il sabato: ore 13.40 Siena-Firenze (ordinaria) e ore 14.10 Siena-Firenze (rapida). Infine nei festivi: ore 6.20 Siena-Firenze (rapida), ore 9.40 Siena-Firenze (ordinaria), ore 14.10 Siena-Firenze (rapida), ore 15.40 Siena-Firenze (ordinaria), ore 16.10 Siena-Firenze (rapida).

Per la linea 50G Grosseto-Firenze saranno invece interessate tutte le corse.

La fermata di via Orti Oricellari non sarà più attiva: le fermate utili per l’utenza saranno all’interno di piazza Vittorio Veneto e a Porta a Prato, di fronte alla Leopolda. I viaggiatori in possesso di titolo di viaggio extraurbano potranno utilizzare la tramvia T1 per la tratta Porta al Prato-Leopolda <-> Valfonda (Stazione Firenze Santa Maria Novella).