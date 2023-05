Centri estivi per bambini e ragazzi: aperte le iscrizioni alle attività organizzate dal Coeso

Grosseto. Sono aperte le iscrizioni ai servizi estivi organizzati dal Coeso Società della Salute per alcuni dei Comuni dell’area socio sanitaria grossetana. Sono diverse le proposte per le famiglie residenti, concordate con le amministrazioni comunali interessate, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo e Roccastrada che interesseranno i comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo e Roccastrada. Le quote di compartecipazione al servizio variano, pertanto, da Comune a Comune e possono tenere conto del valore Isee del nucleo familiare.

Il programma

Si parte con i servizi estivi del Comune di Castiglione della Pescaia, che cominceranno lunedì 12 giugno e termineranno sabato 16 settembre. Due settimane dopo l’avvio a Castiglione, precisamente lunedì 26 giugno, cominceranno invece i servizi estivi per i comuni di Massa Marittima e Monterotondo e finiranno venerdì 4 agosto. Partiranno, invece, il 3 luglio quelli del Comune di Montieri, per concludersi l’11 agosto, mentre sempre il 3 luglio inizieranno anche quelli di Civitella Marittima e Roccastrada, che finiranno il 28 luglio, i primi, e il 31 agosto i secondi.

Tutti i servizi proposti sono pensati per favorire la socializzazione e l’attività all’aria aperta, con un’attenzione particolare all’outdoor education. I centri estivi sono realizzati da personale esperto.

Informazioni

Gli avvisi, con i dettagli sulle attività svolte, sulle quote di compartecipazione e sui riferimenti per avere maggiori informazioni sono consultabili sul sito del Coeso Società della Salute all’indirizzo www.coesareagr.it.

Sempre sul sito della Società della Salute, al link https://www.comune.grosseto.it/coeso/DomandeServizi/, è possibile compilare la domanda online.

Per informazioni è possibile scrivere a t.monachino@coesoareagr.it