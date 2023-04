Tribunale conferma uso pubblico della strada, il sindaco: “Premiata collaborazione tra Comuni”

Manciano (Grosseto). “Salutiamo con soddisfazione l’ennesimo pronunciamento dei giudici arrivato giovedì 20 aprile con la decisione del Tribunale di Grosseto che, aderendo alle richieste nostre e del Comune di Capalbio, ha confermato l’uso pubblico della strada Pescia Fiorentina-Manciano e la piena legittimità dell’operato del Comune di Capalbio che meritoriamente, con il nostro costante sostegno anche in giudizio, la ha ripristinata e la sta riaprendo”. Queste le parole del sindaco di Manciano, Mirco Morini.

“Il collegamento tra il litorale e le colline maremmane, tra il mare e le zone termali, tra Pescia Fiorentina, Capalbio e Manciano è strategico per le nostre genti e per il nostro sviluppo – spiega Morini -. Le storiche strade bianche sono uno dei simboli del turismo sostenibile che fa della Maremma una delle meraviglie del nostro Paese e che la rendono attrattiva per turisti provenienti da tutto il mondo. Per questo apprezziamo il ripristino della strada e ci siamo spesi per restituire ai mancianesi, capalbiesi e turisti uno degli storici collegamenti tra i nostri territori”.