Piazza dell’Unità d’Italia si rifà il trucco: il Comune investe 85mila euro per abbattere le barriere architettoniche

Marina di Grosseto. Con l’avvio dei lavori di riqualificazione, piazza dell’Unità d’Italia, nel cuore di Marina di Grosseto, ha iniziato la sua trasformazione.

I lavori

L’intervento prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno della piazza, con lavori per un valore di oltre 85mila euro, che si concretizzano con una migliore accessibilità attraverso la fresatura del manto stradale e l’eliminazione dei dossi, che attualmente rappresentano motivo di disagio per i portatori di handicap. L’opera di riqualificazione non andrà ad intaccare il regolare svolgimento del mercato settimanale del mercoledì, che viene garantito alla cittadinanza.

Il commento di sindaco e assessore

“I lavori, che interesseranno una superficie di 2700 mq, mirano a migliorare l’aspetto estetico nonché funzionale, di un’area centrale del paese – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginannneschi –. La piazza verrà restituita alla piena e bella fruizione del litorale, che a breve accoglierà migliaia di turisti. Un modo questo per ringraziare anche gli ambulanti che continuano ad animare e riempire la piazza”.