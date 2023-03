L’Unione di Comuni assume tre operai a tempo indeterminato: come candidarsi

Colline Metallifere (Grosseto). L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di tre operai a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio specializzato IV livello, idonei per i lavori agricolo-forestali di competenza dell’Ente.

Come presentare la domanda

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere redatte in modalità telematica tramite la piattaforma InPA, raggiungibile al link https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione del candidato sullo stesso portale.

La domanda di ammissione alla procedura dovrà perentoriamente pervenire entro mercoledì 27 aprile 2023, alle 13.00.

La copia integrale dell’avviso si trova nella sezione “Bandi di concorso” di “Amministrazione trasparente”, del sito istituzionale dell’Unione, all’indirizzo www.unionecomunicollinemetallifere.it.