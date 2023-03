Lotta all’erosione costiera: il Comune riceve finanziamento di 200mila euro

Capalbio (Grosseto). Approvato il primo stralcio del Documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera 2023. La Regione Toscana ha stanziato per il litorale capalbiese un finanziamento di 200mila euro.

“Esprimiamo massima soddisfazione – commentano Gianfranco Chelini, sindaco del Comune di Capalbio, e Marzia Stefani, assessore con delega ai lavori pubblici – per i finanziamenti disposti dalla Regione a beneficio del nostro territorio. I fondi saranno utilizzati per compiere le operazioni di manutenzione straordinaria della zona di Macchiatonda, uno dei luoghi più emblematici della costa capalbiese e del turismo che ne deriva. Per questa ragione la nostra amministrazione ringrazia la Regione, consapevole che la tutela della fascia costiera sia un obiettivo fondamentale”.