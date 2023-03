Lotta alle zanzare, il Comune mette in campo la disinfestazione: le regole da adottare

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto, attraverso il settore Ambiente, come ogni anno mette in campo diverse azioni per prevenire il proliferare delle zanzare.

La disinfestazione

A partire dalla prima settimana di aprile verrà effettuato, tramite una ditta specializzata incaricata dalla stessa, un trattamento di disinfestazione nebulizzando prodotti specifici a basso impatto ambientale e a ridotta persistenza nelle aree del capoluogo e delle frazioni maggiormente esposte alla possibile proliferazione di focolai larvali.

Tuttavia, per proteggere al massimo la salute della comunità, è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini attraverso alcune semplici, ma efficaci pratiche, descritte sul sito istituzionale del Comune di Grosseto, al link https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/disinfestazione-zanzare/, unitamente alle indicazioni pratiche rilasciate dal Ministero della Salute e dalla Asl.

Il commento di sindaco e assessore

“Con l’arrivo della bella stagione è giunto il momento di intraprendere la lotta contro le zanzare – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli -, anticipandone la nascita e la diffusione, impedendo lo sviluppo delle larve. E’ importante iniziare il prima possibile come Comune, ma fondamentale sarà il contributo operativo dei cittadini nell’evitare punti di stagnazione e luoghi di proliferazione per le zanzare”.