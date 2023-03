Vendita di generi alimentari sulla spiaggia: pubblicata la graduatoria provvisoria

Con Determinazione dirigenziale n. 767 del 21 marzo scorso, è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa al bando comunale sugli arenili per l’ammissione di 5 operatori per l’esercizio del commercio di generi alimentari in forma itinerante sulle aree demaniali degli arenili prive di concessioni per la stagione 2023, dal 1° maggio al 31 ottobre (bando approvato con Determinazione dirigenziale n. 527 del 23 febbraio scorso).

La graduatoria provvisoria

La Disposizione dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria è pubblicata sull’Albo pretorio online del Comune di Grosseto e sulla pagina web dedicata dell’ufficio Commercio su aree pubbliche, al link https://new.comune.grosseto.it/web/uffici/commercio-su-aree-pubbliche/.

Gli operatori interessati potranno presentare opposizione alla stessa entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, decorso tale termine e in assenza di opposizioni il Comune redigerà la graduatoria definitiva.

Per quesiti o chiarimenti, è possibile scrivere all’indirizzo ufficio.commercio@comune.grosseto.it oppure telefonare al numero 0564.488846.