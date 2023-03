Approvato il bilancio di previsione, la maggioranza: “Tasse invariate, massima attenzione alle scuole”

Manciano (Grosseto). È stato approvato il bilancio di previsione 2023 dal Consiglio comunale di ieri, giovedì 16 marzo, a Manciano.

“Un Consiglio comunale di spessore dove la maggioranza ha dato prova di capacità, conoscenza e soprattutto visione del territorio”: queste le parole del capogruppo di maggioranza, Roberto Bulgarini, il quale continua dicendo che: “Consiglieri e assessori sono intervenuti per discutere punti importanti e focali sulla crescita del nostro territorio. A prova di questo, la minoranza non ha presentato alcun emendamento al bilancio di previsione, priva di ogni proposta non ha lasciato traccia. La minoranza ha soltanto criticato e offeso tutto il gruppo di maggioranza dichiarando che il Comune di Manciano così governato tornerà al Medioevo. E, invece, posso affermare con certezza che sarà proprio l’attuale amministrazione a dare sviluppo, benessere, ricchezza e lavoro. Voglio ringraziare tutti i cittadini di Manciano e delle frazioni che in questi giorni ci stanno seguendo agli incontri sulla riorganizzazione del ciclo dei rifiuti. Questa amministrazione è trasparente, leale e presente sulle problematiche di tutto il territorio“.

“Il nostro mandato si baserà sulle azioni concrete – spiega l’assessore comunale al bilancio, Marco Galli – e questo bilancio è la prova di come stiamo lavorando: sicuramente per la gente. Le difficoltà e le criticità sono state molte nel reperimento e nell’impiego delle risorse pubbliche, soprattutto per quello che riguarda la parte corrente, basti pensare agli oltre 300mila euro di aumenti di luce e gas, rispetto a una qualsiasi annata normale. Quest’anno abbiamo dovuto riconsiderare il tutto sulla base di questi aumenti, ma siamo riusciti a chiudere il bilancio garantendo i servizi, senza aumentare la pressione fiscale, né le aliquote Imu che, appunto, sono rimaste invariate: per esempio, per i fabbricati agricoli l’Imu è a 0,5, quando la maggior parte dei Comuni ce l’ha a 1,0. Quindi, nonostante le difficoltà, siamo contenti di aver portato in approvazione questo bilancio che sicuramente ci permetterà, da oggi in poi, di lavorare in modo più spedito e di portare avanti tanti progetti che abbiamo. Con l’approvazione del bilancio consuntivo andremo poi a reperire anche quelle risorse fondamentali soprattutto per la parte degli investimenti che dovranno attenzionare in particolar modo gli edifici scolastici, viste le problematiche che ci sono a Marsiliana e a Saturnia. Tornando alle bollette, posso dire che siamo stati in grado di coprire questi aumenti esagerati senza andare a toccare gli oneri di urbanizzazione, anche se era uscita una norma che prevedeva di utilizzare questi oneri per reperire fondi. Stiamo lavorando nell’interesse della collettività, cercando di garantire all’ente un bilancio sano e sicuro. Grazie agli uffici per il lavoro svolto“.

“Abbiamo stanziato – afferma l’assessore comunale ai lavori pubblici e al sociale, Valeria Bruni – 160mila euro per l’area polivalente di Marsiliana,140mila euro per la viabilità e 100mila euro per la manutenzione del patrimonio disponibile. Questo significa che immediatamente, per proseguire con la progettazione e il ripristino delle aree scolastiche con criticità a Marsiliana e Saturnia, utilizzeremo questi soldi e per il reperimento e l’impiego di risorse accenderemo mutui e aderiremo a bandi. La cosa certa è che vogliamo riportare i ragazzi nei loro plessi scolastici. Per quanto riguarda il sociale, abbiamo mantenuti tutti i servizi e ne abbiamo ampliati altri: per esempio, abbiamo aumentato il capitolo dei centri estivi da 15mila e 25mila euro e abbiamo stanziato un fondo per il pagamento delle spese funebri per le famiglie non abbienti”.

“Scuola e ambiente vanno di pari passo – afferma l’assessore comunale all’ambiente e all’istruzione, Daniela Vignali -: i due ambiti sono inseriti in progettualità complesse e ampie. Per quanto riguarda i rifiuti siamo felici che sia partito il progetto sulla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Per quanto riguarda la scuola, ringrazio come sempre i dirigenti scolastici, i professori e gli alunni che accolgono le proposte e portano avanti con entusiasmo e passione tutti i progetti“.

Il sindaco di Manciano Mirco Morini aggiunge, dicendo che “questo è un bilancio, ancora una volta, lungimirante e di crescita per il territorio e per tutti i cittadini che vi abitano. Siamo certi che il nostro operato venga apprezzato da tutti”.