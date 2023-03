Strade più sicure: rinnovata la segnaletica orizzontale nelle frazioni

Massa Marittima (Grosseto). È terminato l’intervento di riqualificazione della segnaletica orizzontale nelle frazioni di Massa Marittima, sulle strade comunali e provinciali promosso dal Comune per prevenire incidenti e aumentare la sicurezza dei centri abitati, con particolare attenzione ai punti più critici e pericolosi, dove si trovano intersezioni e dove sono previsti attraversamenti pedonali sulle strade provinciali.

Il commento dell’assessore

“La realizzazione e la manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale è una delle azioni fondamentali nella prevenzione degli incidenti stradali – commenta l’assessore comunale Ivan Terrosi –. C’era l’urgenza di intervenire soprattutto nelle frazioni che sono attraversate da strade provinciali ad elevata rilevanza di traffico. A Valpiana, tra le altre migliorie, si è reso necessario istituire un senso unico alternato ed un divieto di transito ai mezzi di lunghezza superiore ai 10 metri sul ponte di via della Cava. Quel particolare tratto era sempre più utilizzato da mezzi di grandi dimensioni che creavano enormi problemi alla viabilità ordinaria e situazioni di pericolo. Niccioleta era priva di segnaletica sulla porzione della strada provinciale che attraversa il paese. Stesso dicasi per Tatti ed in parte per Prata. Oltre a questo, sono stati ridisegnati alcuni parcheggi e i diritti di precedenza. Con rammarico ho letto alcuni commenti ironici e sarcastici in rete, puntando il dito sull’operato, senza rispetto alcuno per chi con dedizione, e soprattutto nel rispetto delle regole, ha dato un senso a questa rivisitazione. Questo intervento generale ha tenuto conto delle segnalazioni che nel tempo ci sono giunte dai vari Consigli di frazione che pubblicamente ringrazio.“