Modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione: al via la raccolta firme per la proposta di legge

Follonica (Grosseto). Presso l’Urp del Comune di Follonica è attiva raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per “Modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione”, promossa dal Comitato per la democrazia costituzionale di Grosseto.

Quando firmare

Le firme potranno essere raccolte, entro giovedì 20 aprile, all’Ufficio relazioni con il pubblico, al piano terra del palazzo comunale, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.30, e il martedì e il giovedì, dalle 15.30 alle 16.45.