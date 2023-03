Raccolta dei rifiuti: al via gli incontri per illustrare la riorganizzazione sul territorio

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Iniziata a Castiglione della Pescaia, nelle campagne ed a Punta Ala la riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti che prevede l’installazione di 115 nuove postazioni di raccolta differenziata con contenitori ad accesso controllato, mentre il servizio nelle frazioni di Tirli, Buriano e Vetulonia resterà immutato con il sistema “porta a porta”, confermato per la stagione estiva 2023 anche per le attività dell’accoglienza del centro della cittadina costiera.

I nuovo contenitori

I nuovi contenitori sono tutti dotati di un dispositivo che permetterà di riconoscere l’utente che conferisce il rifiuto tramite la 6Card. La tessera assocerà ogni conferimento a una singola utenza Tari e questo consentirà, quando il nuovo servizio sarà a pieno regime, che il Comune ha stabilito di raggiungere alla fine del 2026, di introdurre un sistema di tributo puntuale legato anche all’effettiva produzione dei rifiuti e al reale impegno dei cittadini nella differenziazione dei materiali; questo comporterà un risparmio economico per i cittadini ed un aumento della qualità ambientale.

Gli incontri

L’amministrazione comunale e la dirigenza di Sei Toscana hanno impostato anche una puntuale attività di informazione per tutta la comunità ed i primi due incontri pubblici sono in programma domani, giovedì 16 marzo, con un doppio appuntamento, alle 18 e alle 21, nella sala consiliare “Gabriella Lorenzoni” in via Cesare Battisti, e venerdì 17 marzo alle 18 alla Delegazione comunale in località Gualdo a Punta Ala.

«Prima dell’applicazione della tariffa puntale – spiega il sindaco Elena Nappi –, vogliamo raggiungere entro la fine del 2024 il 65% di legge della raccolta differenziata previsto dalla normativa vigente, ma siamo consapevoli che non è semplice far mutare le abitudini dei cittadini e lo incentiveremo avvalendoci anche di una puntuale strategia di marketing di comunicazione da far arrivare a residenti e turisti che stanno per entrare in contatto con questo rinnovato servizio».

Nelle nuove postazioni i contenitori informatizzati ad accesso controllato, che inizialmente saranno lasciati aperti per tutta l’estate, i bidoni dell’organico hanno una maggiore volumetria, ma i cambiamenti interessano anche la divisione del multimateriale con campane ‘pesanti’ esclusivamente per il vetro e quelle per il materiale ‘leggero’ dedicate a lattine e plastica.

«Veniamo da un 2022 con all’attivo una gestione della raccolta dei rifiuti soddisfacente – dichiara il primo cittadino – ed all’azienda che gestisce il servizio integrato dei rifiuti urbani abbiamo chiesto di allestire le postazioni in modo da non arrecare difficoltà a residenti e turisti per conferire i rifiuti che potranno collocare in tutte le postazioni presenti sul territorio comunale».