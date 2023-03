Il Comune assume una persona a tempo indeterminato: i requisiti richiesti

Monte Argentario. E’ uscito il bando di concorso pubblico per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica iniziale C1, del Ccnl comparto funzioni locali del 21 maggio 2018.

Gli interessati in possesso dei requisiti specificati nel bando dovranno presentare domanda entro l’11 aprile 2023 al Comune di Monte Argentario.

I requisiti

E’ richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale (diploma di maturità) e rilasciato da istituti statali o istituti legalmente riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.

Maggiori dettagli e informazioni sulla pagina “Bandi di concorso” del sito web del Comune di Monte Argentario, dove sono pubblicati l’avviso ed il modulo di domanda.