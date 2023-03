“Patentino dell’ospitalità”: web marketing e comunicazione al centro del terzo incontro

Castiglione della Pescaia. Lunedì 13 marzo, alle 15, è in programma il terzo appuntamento del “Patentino dell’ospitalità“, il progetto di formazione permanente gratuito istituito dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia giunto quest’anno alla quinta edizione.

L’incontro

All’interno della sala consiliare “Gabriella Lorenzoni”, in via Cesare Battisti, ci sarà un confronto su come valorizzare e promuovere le attività dell’accoglienza attraverso le giuste procedure di utilizzo del web marketing e dei social. Agli addetti ai lavori sarà offerta la possibilità di rapportarsi su questo argomento con il personale della Kalimero Marketing & Comunicazione.

«I social network – sostengono il sindaco Elena Nappi e l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – sono sempre più un luogo dove confrontarsi. Uno strumento importante da usare per invogliare, aggiornare e stimolare i clienti affezionati ed attrarne di nuovi. Se c’è un settore che più di tutti ha sentito l’influenza dei social, questo è il turismo. Tutti amiamo condividere le esperienze che viviamo, tutti ci lasciamo tentare dalle esperienze vissute da altri che ci fanno sognare, per questo abbiamo deciso di organizzare un momento di incontro con gli operatori per mettere a disposizione loro le competenze di professionisti in grado di indicare utili strategie per intercettare maggiori e nuovi flussi di turisti».

«Durante il pomeriggio dedicato al patentino – anticipano il primo cittadina e l’assessore –, il confronto prenderà il via su quali siano le giuste modalità di promozione e su come l’utilizzo dei social network da parte dell’offerta turistica sia diventato ormai un modo concreto per farsi conoscere, promuovere la destinazione, i prodotti ed i servizi offerti, instaurare, attraverso lo scambio di informazioni, relazioni durature con la clientela abituale e potenziale».

Attraverso professionisti del settore saranno illustrati metodi ed impartiti consigli pratici sul mondo dei social media e sulle tecniche per ottimizzare la comunicazione su Facebook, Instagram ed altri canali oggi molto utili per aumentare visibilità, clienti ed affari. Un’occasione per conoscere i trucchi del mestiere.

«Turismo e social – concludono il sindaco Elena Nappi e l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – costituiscono ormai un’accoppiata vincente. Mettono a disposizione nuovi canali per la comunicazione, danno l’opportunità di ampliare la promozione e sono davvero in grado di rivoluzionare le diverse decisioni del classico turista, per questo nel nostro patentino dell’ospitalità non poteva mancare un appuntamento così importante, che siamo sicuri sarà molto gradito ed estremamente formativo per i nostri operatori che sono sempre pronti a cogliere tutto quanto gli viene proposto per migliorare le strategie turistiche e rendere Castiglione della Pescaia quella meta sempre più apprezzata dagli ospiti italiani e stranieri».

Il prossimo appuntamento del “Patentino” sarà il 20 marzo, quando si parlerà di uno dei prodotti turistici più importanti del territorio, con un incontro dal titolo “Turismo bike: consigli pratici per l’accoglienza“.