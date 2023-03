I lampioni a led arrivano nella frazione: terminato l’intervento del Comune

Scarlino. Anche a Scarlino Scalo la luce dei lampioni pubblici è a led.

Si è concluso l’intervento di efficientamento energetico che ha coinvolto la frazione scarlinese: tutti gli impianti sono stati modificati per ottimizzare i consumi in virtù di un risparmio non solo energetico, ma anche economico. Il progetto infatti comporterà spese minori rispetto al passato per le casse comunali e in questo periodo storico si tratta sicuramente di un’azione molto significativa. Dopo l’area del Puntone, compresa quella di Portiglioni, adesso anche a Scalo gli impianti di illuminazione sono a led: mancano all’appello i parchi pubblici, la zona della Botte e infine il centro urbano capoluogo.

Il commento del vicesindaco

«Siamo soddisfatti del lavoro svolto sino ad oggi – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli –: l’ufficio tecnico in questi ultimi anni si è impegnato molto per reperire le risorse e dar via agli interventi con l’obiettivo finale di modificare tutto l’impianto d’illuminazione pubblica del nostro territorio. Il finanziamento è arrivato dal Ministero dell’Interno proprio come per l’efficientamento del Puntone. Abbiamo illuminato a led tutta la pista ciclabile di via delle Collacchie, poi il centro abitato del Puntone e di Portiglioni e adesso Scarlino Scalo. La mission è riuscire a portare la luce a led anche nel borgo, anche se chiaramente si tratta di un intervento più complesso».