Mulino del Bagno: riapre l’area di sosta temporanea per le automobili e i motocicli

Manciano. Da domani, sabato 11 marzo, l’area di sosta temporanea adiacente alle cascatelle di Saturnia riapre al pubblico.

Il Comune di Manciano mette a disposizione dei veicoli un’area temporanea di sosta nella zona termale Mulino del Bagno a Saturnia, in forma gratuita, fino a quando non saranno avviate le procedure utili alla regolamentazione della sosta a pagamento.

“Tutti coloro che vorranno visitare le Cascate del Mulino – spiega il consigliere comunale con delega ai rapporti con le frazioni, Matteo Bartolini –, potranno facilmente lasciare il proprio veicolo, solamente automobili e motociclette, non i camper, in questa area dedicata per garantire un regolare flusso turistico e al fine di impedire la sosta selvaggia dei veicoli sulla strada provinciale della Follonata, per la sicurezza di tutti i cittadini”.

“Così anche quest’anno – spiega Marco Galli, assessore all’urbanistica e alla riqualificazione dell’area delle Cascate del Mulino – per tutta la stagione turistica saranno messi a disposizione molti posti auto, in relazione alla capienza complessiva, una scelta che si è rivelata strategica e premiante per questa amministrazione: abbiamo risolto il grande problema della sosta selvaggia al Gorello. L’amministrazione comunale sta valorizzando questa area anche con un progetto che metterà in collegamento l’abitato di Saturnia con il Mulino del Gorello e le sue le cascate“.