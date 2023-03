Riorganizzazione raccolta rifiuti: il Comune incontra attività commerciali e cittadini

Castiglione della Pescaia. A Castiglione della Pescaia proseguono le attività legate alla riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti che interesserà il comune nelle prossime settimane.

Ieri, nella sala del Consiglio comunale, si è svolto l’incontro fra gli amministratori e i tecnici di Sei Toscana con i titolari delle strutture ricettive, le associazioni di categoria, gli stabilimenti balneari, i campeggi, le attività commerciali e produttive. L’incontro, che si è svolto all’interno degli appuntamenti dedicati al “Patentino dell’ospitalità”, è stato molto partecipato ed è servito a illustrare le nuove modalità di raccolta dei rifiuti dedicate a queste attività.

Le novità della raccolta differenziata

Per le utenze non domestiche, infatti, verrà attivato un servizio di raccolta integrativo a domicilio dei rifiuti secondo dei calendari e delle stagionalità stabilite. Nelle prossime settimane, a ciascuna utenza verranno consegnate attrezzature dedicate (contenitori e sacchi) proprio per la raccolta dei rifiuti e il materiale informativo con tutte le indicazioni utili per un corretto conferimento dei materiali. Per ogni necessità, è stata attivata anche una mail dedicata: attivazioni.castiglionedellapescaia@seitoscana.it.

“La rete dell’ospitalità e tutti gli operatori economici costituiscono un pezzo fondamentale dell’economia locale e meritano servizi adeguati e la massima attenzione – dichiara il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi –. Proprio per questo, abbiamo deciso di organizzare incontri specifici con le utenze non domestiche e abbiamo attivato un servizio ad hoc per il ritiro a domicilio dei loro rifiuti”.

Le attività di comunicazione e informazione con la comunità castiglionese proseguiranno con gli incontri pubblici con i cittadini. Gli appuntamenti sono fissati per giovedì 16 marzo, alle 18 e alle 21, nella sala del Consiglio comunale in piazza Garibaldi, e venerdì 17 marzo, alle 18, nella sala della Delegazione comunale di Punta Ala, in località Il Gualdo.