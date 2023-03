Raccolta dei rifiuti: 32 nuove postazioni informatizzate nella zona industriale

Il progetto di riorganizzazione della raccolta dei rifiuti presso la zona industriale di Grosseto prosegue. In questi giorni, infatti, il Comune sta definendo l’istallazione di 32 nuove postazioni informatizzate preposte alla raccolta differenziata di tipologia ‘Easy’.

La consegna delle 6Card

Gli ispettori ambientali del Comune di Grosseto consegneranno alle utenze le tessere 6Card necessarie all’utilizzo dei nuovi contenitori e, nell’occasione, indicheranno loro le nuove postazioni e il corretto utilizzo degli stessi.

Questi ultimi resteranno sbloccati (funzionanti senza l’utilizzo della tessera) dal momento della loro istallazione fino a circa i venti giorni successivi.

La consegna delle tessere per le aree di Rugginosa Nuova e Quattro Poderi avverrà presso la postazioni Nzi 9 di via Giada e via Topazio, nei giorni di:

lunedì 13 marzo, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18;

martedì 14 marzo, dalle 7 alle 13.

In caso di mancato ritiro, le tessere potranno essere reperite al Comune di Grosseto, nell’Ufficio Ciclo dei rifiuti in via Colombo n. 5, da giovedì 16 marzo nei seguenti orari:

lunedì e martedì dalle 9 alle 13;

giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 16.30.

Il Comune sottolinea che l’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti è basata su una progettualità in base alle utenze servite e alle distanze dalle stesse. Inoltre, allo scopo di evitare l’abbandono incontrollato dei rifiuti presso gli ecocompattatori, il Comune di Grosseto ha attivato per le utenze non domestiche il servizio ‘Rund’ di ritiro a domicilio dei rifiuti in base alla tipologia di interesse.