In vigore il Piano strutturale intercomunale: “Strumento di crescita per il territorio”

Colline Metallifere. Da giovedì 9 marzo entra in vigore il Piano strutturale intercomunale delle Colline Metallifere (acrononimo “PSi-CM”), che riguarda i Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri e va a sostituire i singoli Piani strutturali comunali vigenti sino a tale data.

“Si tratta – dichiara Nicola Verruzzi, sindaco di Montieri e presidente dell’Unione di Comuni delle Colline Metallifere – di una tappa importante nel percorso di rinnovo degli strumenti di pianificazione e governo del territorio, che rappresenta un obiettivo di legislatura per i tre enti”.

“La decisione di lavorare ad un piano intercomunale – spiega Verruzzi – rappresenta la ferma volontà di esaltare i punti di connessione tra i territori, pur nel rispetto delle rispettive peculiarità, nonché la presa di coscienza che le sfide del nostro tempo richiedono strategie di ampio respiro e la necessità di rispondere ed adeguarsi ai repentini cambiamenti economici, sociali ed ambientali”.

“C’è, altresì – aggiunge il presidente dell’Unione -, la comune e condivisa intenzione di tutelare e valorizzare alcuni aspetti comuni come le energie rinnovabili, l’ambiente ed il paesaggio, la nostra storia e la struttura dei centri storici. Non è semplice, in zone come queste, soprattutto, muoversi tra le maglie strettissime delle norme regionali in materia coniugando i fini da queste perseguiti con le esigenze di sviluppo soprattutto economico e sociale che i nostri territori abbisognano“.

“Crediamo – conclude il sindaco Verruzzi – di aver raccolto la sfida che chiaramente entrerà nel vivo e si materializzerà ancor più concretamente con i piani operativi sui quali i comuni stanno lavorando e che contano di approvare quanto prima”.

Gli elaborati del PSi-CM sono consultabili al link: https://drive.google.com/drive/folders/16OQBeY82IuXwGIxCTJ0ICOQMvqFjudlD?usp=share_link