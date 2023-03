Manciano. AdF, oltre 85mila euro per Manciano.

Nel comune grossetano AdF sta lavorando a un importante intervento per il miglioramento infrastrutturale del serbatoio Oliveto, a servizio della località Marsiliana, continuando così a sviluppare il proprio consistente piano di investimenti a favore della comunità e del territorio, all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e dell’ambiente.

Oltre agli interventi strutturali, per il rifacimento del piping idraulico e per garantire una sempre maggior sicurezza per il personale interessato ad accedere alla struttura, i lavori permetteranno l’attivazione della seconda vasca presente presso il serbatoio, incrementandone la capacità di accumulo e mettendo così a disposizione della località Marsiliana un maggior quantitativo di risorsa idrica.

“A nome mio, del vicesindaco con delega ai lavori pubblici e di tutta l’amministrazione comunale – afferma il sindaco di Manciano, Mirco Morini –, desidero ringraziare AdF per la costante collaborazione e l’impegno nel dare risposte importanti per tutta la comunità mancianese e, in questo caso, soprattutto per Marsiliana, che durante il periodo estivo spesso era in grande sofferenza. Siamo di fronte ad un intervento importante e necessario a favore della comunità e del territorio”.

“Questo investimento è inserito nel piano di interventi crisi idrica 2023, per dare risposte efficienti ed efficaci a quei territori dove gli effetti dei cambiamenti climatici rendono la situazione delicata dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico – spiega il presidente di AdF, Roberto Renai –. Ringraziamo l’amministrazione comunale per la proficua collaborazione e continuiamo a lavorare in un’ottica di miglioramento costante del servizio, di innovazione e di sostenibilità”.

“AdF si fa trovare pronta mettendo in campo interventi preventivi per incrementare la disponibilità di acqua nelle zone più sensibili dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico – aggiunge l’amministratore delegato di AdF, Piero Ferrari –. Lo facciamo come sempre con investimenti che guardano alla sostenibilità ambientale, all’innovazione e alla transizione ecologica ed energetica”.

I lavori

Il serbatoio Oliveto, che serve la località Marsiliana, è stato interessato da lavori strutturali alla camera di manovra, alle facciate esterne e alla seconda vasca, la quale è stata sottoposta anche a un processo di impermeabilizzazione con tecniche e prodotti all’avanguardia. Sono stati inoltre messi in campo interventi sul sistema di accesso in vasca e sui parapetti, finalizzati a garantire una sempre maggior sicurezza per il personale interessato ad accedere alla struttura. Ora sono in corso i lavori per l’installazione del nuovo piping idraulico – ossia del sistema di tubazioni che collegano le diverse apparecchiature di un impianto – all’interno della camera di manovra: sarà proprio questo nuovo piping, realizzato in acciaio, che permetterà il collegamento tra la nuova vasca e quella esistente.

L’attivazione della seconda vasca consentirà di incrementare il volume di accumulo del serbatoio Oliveto di circa 150 metri cubi, risolvendo così alcune criticità nell’approvvigionamento idrico di Marsiliana nel corso dei mesi estivi e permettendo una gestione flessibile dei volumi: le due vasche potranno essere in funzione in contemporanea o alternativamente, garantendo versatilità anche in caso di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del serbatoio.

Infine, saranno installati dei nuovi misuratori di portata, così da rendere più efficiente il controllo del flusso in ingresso e in uscita dal serbatoio e ancora più puntuale il monitoraggio dei consumi.