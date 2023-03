Al via i lavori nella strada vicinale, il sindaco: “Ripristinato il collegamento con il mare”

Manciano. “Accogliamo con grande soddisfazione la notizia che finalmente si sta procedendo alla riapertura della strada Manciano-Pescia Fiorentina, che, grazie ad una sentenza del Consiglio di Stato, è stata liberata dai cancelli che da oltre vent’anni abusivamente ne impedivano la percorrenza. E ora apprendiamo con favore che per il tratto (peraltro molto breve, circa 1,2 chilometri) nel comune di Capalbio si sta procedendo al suo ripristino”.

Queste le parole del sindaco di Manciano, Mirco Morini, sull’imminente inizio dei lavori per il riutilizzo della strada che porta al mare.

“Così come il territorio di Capalbio riavrà il suo collegamento con le colline maremmane e la zona delle terme – afferma ancora il sindaco -, il territorio di Manciano riavrà il suo collegamento diretto con il litorale e con il mare di Pescia Fiorentina e del Chiarone. E i due territori con la riattivazione di questa importante e storica strada bianca potranno ulteriormente aumentare le loro sinergie in favore dello sviluppo sostenibile della Maremma”.

“Ringrazio pubblicamente – conclude Morini – tutti coloro che hanno lavorato in questa direzione, il Comune di Capalbio e i tecnici dei due Comuni per il raggiungimento di questo straordinario obiettivo, che sicuramente porterà benefici ai nostri concittadini e a tutto il comparto del turismo e attività collegate. La riapertura di questo breve tratto di strada bianca, circondata da un paesaggio incantevole dove risaltano le bellezze naturali della nostra amata Maremma, consentirà un collegamento rapido, fondamentale e strategico per l’accrescimento dello sviluppo economico di questi due importanti comuni della Maremma: Manciano e Capalbio”.