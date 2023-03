Tirreno-Adriatico in paese: modifiche al traffico e uscita anticipata degli studenti

Scarlino. Martedì 7 e mercoledì 8 marzo il territorio comunale di Scarlino sarà interessato dalla seconda e terza tappa della gara ciclistica Tirreno-Adriatico. Per consentire il passaggio dei ciclisti il Comune ricorda che sarà necessario chiudere al transito alcuni percorsi e anticipare le uscite delle scuole (solo martedì 7 marzo). Mercoledì 8 marzo inoltre, oltre alla Tirreno-Adriatico, dalle 13.30 alle 19 Enel distribuzione interromperà il servizio in un’area di Scarlino Scalo: per questo la scuola primaria della frazione anticiperà l’uscita alle 12.30.

Il programma

Ecco nel dettaglio il programma. Martedì 7 marzo la gara ciclistica attraverserà per due volte il territorio scarlinese. Dalle 14 alle 16 le strade interessate dal percorso resteranno inaccessibili: i ciclisti provenienti da Cura Nuova percorreranno la strada provinciale di Vado all’Arancio fino a Scarlino Scalo, attraverseranno il centro abitato (viale Matteotti) e si dirigeranno verso la località Impostino passando dall’ex mattatoio. Qui svolteranno a destra verso il Palazzone e il campeggio Fontino, per poi rientrare sulla strada provinciale del Puntone fino al centro abitato della frazione, dove svolteranno a destra verso Follonica. Il giro prevede il passaggio dalla città del Golfo fino alla vecchia Aurelia in località Rondelli: i ciclisti percorreranno la provinciale fino a Scarlino Scalo e ripeteranno il tragitto del primo passaggio per tornare di nuovo a Follonica, dov’è fissato l’arrivo di tappa.

Sempre martedì 7 marzo è prevista la sospensione anticipata delle lezioni delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Scarlino: la scuola primaria “Barberini” di Scarlino, la primaria “De Amicis” di Scalo, e il nido d’infanzia “L’albero azzurro” sempre nella frazione, chiuderanno alle 12.30, le lezioni alla secondaria di primo grado “Mariotti” di Scalo finiranno alle 12.45, mentre i piccoli della scuola d’infanzia “Rodari” usciranno alle 11.50.

Mercoledì 8 marzo i corridori della Tirreno Adriatico partiranno da Follonica alle 10.30 e, dopo avere percorso il centro cittadino, passeranno da via Cassarello ed entreranno nel comune di Scarlino all’altezza del ponte sul fiume Pecora in località Cannavota, continuando sulla strada provinciale fino ad arrivare alla rotonda del Casone sulla vecchia Aurelia; qui svolteranno a destra verso Scarlino Scalo, e dopo l’ex podere Pescini, entreranno nel comune di Gavorrano. Indicativamente la provinciale resterà chiusa dalle 10 alle 11.

I lavori dell’Enel

Inoltre, mercoledì 8 marzo Enel distribuzione interromperà il servizio dell’energia elettrica dalle 13.30 alle 19. La zona interessata dalla sospensione del servizio è quella di Scarlino Scalo, indicativamente dal sottopasso di viale Matteotti agli impianti sportivi. Le vie interessate sono viale Matteotti (dal civico 3 al 15, dal 21 al 23, dal 27 al 29, 21a, dal 2 al 6, dal 14 al 16, 24, 32, 2a e 2b, 15a), via Montecristo (civico 1, 13 a, b, c, dal 2 al 16), via Capraia (dal civico 1 e al 7 e il civico 2), via Lelli (civico 1). L’interruzione dell’energia elettrica interessa solamente le utenze alimentate a bassa tensione. Enel consiglia di non utilizzare gli ascensori anche in caso di ripristino dell’energia durante tutto il pomeriggio.

Per qualsiasi informazione è a disposizione il numero 320.2041500 in cui va inserito il codice Pod presente in bolletta, oppure il sito della società. Mercoledì 8 marzo gli studenti della scuola primaria di Scarlino Scalo usciranno alle 12.30.