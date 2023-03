Rifiuti, in arrivo le nuove postazioni in paese e nelle frazioni: il Comune incontra i cittadini

Manciano. L’assessorato all’ambiente del Comune di Manciano, con la partecipazione del gestore Sei Toscana, ha dato avvio ad un’importante riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Le postazioni stradali saranno riorganizzate con contenitori di nuova generazione e completate per la raccolta di tutte le tipologie di materiale (organico, carta e cartone, multimateriale leggero, vetro e indifferenziato) per agevolare il corretto conferimento e differenziazione del rifiuto da parte dei cittadini.

Gli incontri

Per illustrare a tutti i cittadini coinvolti i nuovi servizi e gli obiettivi della riorganizzazione, l’assessore Daniela Vignali, con la partecipazione di Sei Toscana, ha organizzato una prima trance di incontri pubblici con le seguenti date e i seguenti orari:

Manciano, giovedì 9 marzo, alle 18 e alle 21, nei locali de Le Stanze (via Cavour, 6)

Capanne-Poggio Murella, martedì 14 marzo, alle 21, nella sala del prete, in località Poggio Murella;

Marsiliana, mercoledì 15 marzo, alle 21, al campo sportivo;

Montemerano, giovedì 16 marzo, alle 21, al teatro comunale;

San Martino sul Fiora, venerdì 17 marzo, alle 21, nei locali delle scuole;

Saturnia, martedì 21 marzo, alle 21, nella sala Bartolini.

“Confidiamo nella collaborazione di tutti per questa nuova importante fase – spiega il sindaco di Manciano, Mirco Morini -, che ci consentirà un reale miglioramento nella salvaguardia dell’ambiente e del decoro urbano e un concreto aumento delle percentuali di raccolta differenziata”.

“Stiamo lavorando con Sei Toscana – commenta l’assessore all’ambiente del Comune di Manciano, Daniela Vignali – per migliorare la qualità di vita dei cittadini, per la tutela dell’ambiente in cui viviamo e per il contenimento dei costi. Gli incontri fanno parte della campagna di ascolto e contatto con la comunità che l’assessorato all’ambiente ha organizzato, così da avere un confronto concreto con la cittadinanza sull’andamento e sull’evoluzione dei nuovi servizi di raccolta. Confidiamo in una partecipazione numerosa”.