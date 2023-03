Assistenza ai megayacht, Marras: “Individuata soluzione che renderà l’Argentario ancora più attrattivo”

Monte Argentario. L’Argentario è notoriamente tra le mete preferite della costa toscana per il turismo da diporto, in particolare dei cosiddetti megayacht, ovvero le navi di stazza superiore a 500 GT, considerando che, tra gli approdi, quello della Pilarella è destinato esclusivamente a queste imbarcazioni.

“C’era un problema concreto, segnalatomi dagli operatori e dal Comune, che rischiava di avere ricadute su una parte rilevante del sistema nautico locale – spiega Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana –: il sopraggiunto limite di età del pratico locale, così si chiama l’assistente alla manovra delle navi più grandi, non permetteva ulteriori proroghe al suo incarico. Così abbiamo chiesto l’intervento dell’Autorità portuale regionale affinché fosse individuata una soluzione in vista della prossima stagione”.

L’incontro

L’esito del confronto avviato dall’Autorità portuale regionale con la Corporazione dei piloti di Piombino (competente per circoscrizione territoriale) e l’Autorità marittima di Porto Santo Stefano si può così sintetizzare: per il porto del Valle resterà in vigore il pilotaggio per le navi di stazza superiore a 500 GT con assistenza alla manovra da remoto e nel frattempo verrà attivato un bando pubblico per individuare un nuovo pratico locale; mentre si è verificato come nel porto turistico della Pilarella sussistano condizioni di sufficiente sicurezza tali da consentire l’esenzione dello scalo dall’obbligo di assistenza di pilotaggio.

“Ringrazio il segretario regionale dell’autorità portuale Rosselli e l’Autorità marittima per aver preso in carico questa richiesta – prosegue Marras –. La soluzione definita è decisamente una buona notizia, permetterà di affrontare la stagione con più serenità e, semplificando la gestione delle manovre al porto della Pilarella, renderà ancor più attrattivo l’Argentario per i megayacht che, oltre alla meraviglia paesaggistica e ad un’offerta turistica sempre rinnovata, troveranno condizioni di arrivo e ripartenza agevolate rispetto a prima“.