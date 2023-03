Passa la Tirreno-Adriatico: le strade chiuse nei comuni delle Colline Metallifere

Colline Metallifere. Il 7 e l’8 marzo passerà per alcune strade del territorio dell’Unione di Comuni delle Colline Metallifere la carovana della cinquantottesima edizione della corsa ciclistica professionistica a tappe di livello internazionale Tirreno – Adriatico.

Ecco nel dettaglio le informazioni rese note dal Servizio associato di Polizia locale circa la chiusura delle strade interessate dalla corsa nei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Roccastrada.

Martedì 7 marzo – Monterotondo Marittimo – Seconda tappa “Camaiore – Follonica”

In occasione del transito della gara, saranno interdette la circolazione e la sosta a tutte le categorie di veicoli su alcune strade del territorio comunale di Monterotondo Marittimo. E’ previsto il divieto di transito e sosta, dalle 13.35 alle 15.20, su S.S. 398 Val di Cornia e S.P. 19 di Montioni.

Martedì 7 marzo – Massa Marittima – Seconda tappa “Camaiore – Follonica”

In occasione del transito della gara saranno interdette la circolazione e la sosta a tutte le categorie di veicoli su alcune strade del territorio comunale di Massa Marittima. E’ previsto il divieto di transito e sosta, dalle 13.45 alle 15.30, su S.S. 439 Sarzanese Valdera e S.P. 38 Vado all’Arancio.

Mercoledì 8 marzo – Roccastrada – Terza tappa “Follonica – Foligno”

In occasione del transito della gara saranno interdette la circolazione e la sosta a tutte le categorie di veicoli su alcune strade del territorio comunale di Roccastrada. E’ previsto il divieto di transito e sosta, dalle 10.00 alle 12.15, sulla SP 31 delle Collacchie.

Sulle strade indicate nei tre Comuni e negli orari prima illustrati , come da percorso delle tappe della gara, sarà interdetta la circolazione in entrambi i sensi di marcia e a tutte le categorie di veicoli. Gli orari sono indicativi e potranno subire variazioni in base all’andamento della corsa.

Di conseguenza, i veicoli provenienti delle altre strade comunali, vicinali ed interpoderali, vie private e passi carrai non potranno accedere a quelle interessate dal percorso di gara. Ciò comporterà per molti l’impossibilità di raggiungere o lasciare la propria abitazione o la propria sede di attività/lavoro a bordo di un veicolo durante l’orario previsto per la manifestazione. Coloro che hanno necessità di muoversi con un veicolo durante il periodo di chiusura dovranno lasciarlo fuori dal percorso di gara.

Lungo il percorso di gara sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione forzata su entrambi i lati della strada. Per motivi di sicurezza l’Unione di Comuni invita la cittadinanza a collaborare nel tenere sgombra la carreggiata da qualsiasi elemento che possa costituire ostacolo alla corsa e alla sicurezza dei concorrenti (contenitori rifiuti e similari), nonché di prestare particolare attenzione nella custodia di cani o altri animali domestici, in modo tale che non possano vagare accidentalmente lungo il percorso di gara.

Si ricorda che anche la circolazione pedonale può costituire pericolo per i concorrenti e per i pedoni stessi. Gli spettatori sono invitati ad assistere alla manifestazione nelle aree eventualmente individuate e comunque con il divieto assoluto di occupare la sede stradale destinata al percorso di gara attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dagli addetti alla viabilità.