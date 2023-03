Il Comune affida in concessione una parte degli impianti sportivi: l’avviso è online

Scarlino. L’amministrazione comunale di Scarlino ha pubblicato un avviso per l’affidamento in concessione di una parte degli impianti sportivi di Scalo. Le proposte dovranno essere presentate entro martedì 28 marzo: l’avviso, completo di tutta la documentazione, è online sul sito www.comune.scarlino.gr.it nella sezione “Bandi di gara e contratti”.

L’avviso

Il concessionario dovrà occuparsi della riqualificazione e della successiva gestione degli spazi: sarà possibile realizzare e ricreare delle aree dedicate a sport come padel, calcetto, tennis, che poi potranno essere affittate in base ad un tariffario orario. La durata dell’affidamento può arrivare a 15 anni. L’amministrazione comunale richiede entro i primi 90 giorni dalla concessione alcune opere di ristrutturazione: la sistemazione della copertura dell’area adibita alle manifestazioni, il controllo e la messa a norma degli impianti, la pulizia della cucina e della struttura in legno che copre il campo di bocce.

«Gli impianti sportivi di Scarlino Scalo – spiegano il sindaco Francesca Travison e il consigliere comunale con delega allo sport, Giacomo Papini – rappresentano un valore aggiunto per il nostro territorio: si tratta di un’area molto ampia che può diventare un centro di ritrovo per giovani e anziani. Una parte degli spazi è stata riqualificata e ad oggi ospita la società calcistica scarlinese: l’altra zona necessita invece di un restyling che, a nostro giudizio, porterà gli impianti ad essere frequentati e vissuti dalla popolazione».

Per avere maggiori informazioni sull’avviso è possibile contattare il responsabile del procedimento, Marco Bizzarri, al numero 0566.38509.