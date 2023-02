“Le vie del mare”, al via i lavori della Provincia sulle strade costiere: gli interventi previsti

Grosseto. La Provincia di Grosseto ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria delle provinciali sul litorale grossetano con il finanziamento regionale “Le vie del mare“. Cantieri aperti per 3 milioni e 800mila euro.

I lavori

Sulla costa nord l’intervento interessa le strade 158 Collacchie, 60 Puntone, 61 Punta Ala, 3 Padule, 106 Cassarello, 135 Casone e 84 Scarlino, con il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale sui tratti più ammalorati, per un investimento totale di 1 milione di euro.

Sulla costa sud i lavori interessano invece le provinciali 59 Alberese, 36 Giannella; 1 Talamone per 1 milione di euro. Inoltre, la settimana prossima partirà un altro importante intervento che riguarda la provinciale 65 Panoramica Porto Santo Stefano, la spettacolare strada affacciata sul mare che percorre la costa dell’Argentario. L’intervento sulla panoramica prevede un investimento che supera i 867mila euro.

Altri lavori straordinari di ripristino della carreggiata saranno eseguiti sulle provinciali 109 Barbaruta e 3 Padule per ulteriori 400mila euro e, spostandosi verso l’entroterra, le provinciali 31 Collacchia e 33 Montioni che fanno parte di un lotto da 550mila euro in cui rientrano anche le provinciali Massetana e Boccheggiano.

“Grazie al fondamentale sostegno della Regione Toscana – commenta il presidente della Provincia, Francesco Limatola –, tra i vari interventi che sono partiti in questi giorni rientra la riqualificazione delle provinciali della costa, che sono il nostro più importante biglietto da visita per i numerosi turisti che affollano la Maremma toscana, soprattutto in estate. La panoramica dell’Argentario sarà l’opera simbolo di questa riqualificazione, tesa a garantire più sicurezza e una migliore percorribilità delle vie del mare. Intanto prosegue parallelamente la progettazione per le strade della montagna, dove a breve partiranno anche lì una serie di interventi.“