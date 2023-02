Formazione turistica, torna il “Patentino dell’ospitalità”: il programma degli incontri

Castiglione della Pescaia. Giovedì 2 marzo prende il via la quinta edizione del “Patentino dell’ospitalità“, il progetto di formazione permanente gratuito, istituito dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia.

L’obiettivo che si prefigge questo appuntamento è quello di ampliare la valorizzazione e la promozione della cittadina costiera attraverso la condivisione di informazioni; un’iniziativa che ha al suo attivo un aumento costante del numero degli operatori dell’indotto turistico che chiedono ogni anno di prendere parte alla formazione.

«Il Comune – affermano Elena Nappi e Susanna Lorenzini, rispettivamente sindaco e assessore al turismo del centro turistico – attraverso il “Patentino dell’ospitalità” offre un’occasione d’aggiornamento professionale molto atteso ed apprezzato dagli addetti ai lavori».

Il programma

Quest’anno a dare avvio al progetto sarà l’Ambitour, un incontro pensato da Anci Toscana e Toscana promozione turistica, dedicato agli operatori del territorio dell’Ambito con l’obiettivo di scoprire luoghi, attrazioni, prodotti turistici e creare occasioni di conoscenza fra colleghi per lo scambio di idee e buone pratiche. L’argomento sarà “Il gusto di camminare in Maremma: un racconto del territorio tra cucina e geotermia” ed il 2 marzo, alle 9.30, prenderà il via dall’agriturismo La Rombaia di Castiglione della Pescaia, per proseguire nei territori di Follonica e Monterotondo.

Nella sala consiliare “Gabriella Lorenzoni”, in via Cesare Battisti, mercoledì 8 marzo alle 15, i partecipanti si confronteranno con i dirigenti di Sei Toscana che presenteranno il nuovo Piano per la raccolta dei rifiuti urbani e daranno quindi informazioni utili affinché la fiorente cittadina, grazie ad una corretta programmazione di raccolta dei rifiuti, possa mantenere quell’aspetto di decoro e pulizia che la contraddistingue agli occhi dei numerosi ospiti.

Altro tema di estrema attualità nelle azioni di promozione della destinazione è la capacità di saper valorizzare le strutture turistiche, seppur di piccole dimensioni, per questo il 13 marzo, alle 15, il personale della Kalimero Marketing & Comunicazione consiglierà gli addetti ai lavori su come procedere nel web marketing e sui social.

L’argomento del 20 marzo, proposto dal Consorzio Maremma Experience, sarà improntato sul turismo bike, che sempre più caratterizza il territorio e che necessita quindi, in un’ottica di incremento futuro delle presenze legate a questo settore, di consigli pratici e strumenti utili a trasformare i luoghi di accoglienza a questo fine.

Dal 28 al 31 marzo, gli iscritti al patentino dell’ospitalità, grazie ad un progetto sull’ittiturismo, aggiudicato con un bando relativo alla misura del Flag 5.68 “Costa degli Etruschi” della Regione Toscana, potranno prendere parte alle uscite in barca con un pescatore professionista che illustrerà nel dettaglio quanto offre il mare e condurrà verso la valorizzazione del pescato locale fresco e delle sue proprietà nutritive.

Il 13 ed il 20 aprile sono in programma due percorsi di conoscenza del territorio, il primo sui sentieri castiglionesi, organizzato dal Consorzio Maremma Experience ,e il secondo al Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, dove sarà presentato anche il servizio di navetta estiva verso il museo stesso.

Sono stati inoltre programmati, come lo scorso anno, a totale carico del Comune, corsi per il conseguimento del brevetto di bagnino di salvataggio.

Infine, novità per affrontare al meglio la nuova stagione, dall’8 maggio al 12 novembre, una volta alla settimana, personale specializzato sarà a disposizione per supportare e dare informazioni sugli adempimenti necessari previsti per la gestione della tassa di soggiorno.

«Le attività di formazione – concludono sindaco e assessore – sono fondamentali ed indispensabili per accrescere quella cultura del turismo che sempre più rende apprezzata la nostra destinazione. È per questo che professionalità, ospitalità, conoscenza e valorizzazione del territorio saranno anche quest’anno il filo conduttore del patentino che, grazie anche alla perfetta sinergia con imprenditori locali ed altri soggetti pubblici, rientra a pieno titolo in quelle azioni che hanno contribuito anche lo scorso anno ad attestare il Comune di Castiglione della Pescaia come primo Comune balneare della Toscana per presenze turistiche».