La “Panoramica” si rifà il look: ecco gli interventi previsti

Nuovo look per la strada di circonvallazione: la “Panoramica” di Castiglione della Pescaia sarà rimessa a nuovo con interventi rivolti alle asfaltature, ai marciapiedi ed uno sguardo attento alla sicurezza con l’istallazione di nuovi guardrail.

L’amministrazione comunale è rientrata nella graduatoria del Ministero dell’Interno che stanzia contributi erariali finalizzati alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei reticoli stradi e per la circonvallazione sono stati finanziati 250mila euro, cifra che coprirà la maggior parte delle lavorazioni e che sarà integrata con risorse proprie dell’ente in modo da realizzare un intervento completo.

«Con queste risorse – anticipano il sindaco Elena Nappi e l’assessore ai lavori pubblici Susanna Lorenzini – riqualifichiamo la “Panoramica” attraverso il rifacimento dell’asfalto, il posizionamento nei punti dove è assente del guardrail e la realizzazione di una cunetta necessaria al dilavamento delle acque piovane, nonché alcuni cordoli dei marciapiedi nei punti maggiormente danneggiati. Siamo soddisfatte dell’importante traguardo raggiunto grazie soprattutto agli uffici dell’ente che hanno portato avanti in perfetta sinergia con la Giunta tutte le varie fasi operative sfociate nell’assegnazione di questa importante cifra extra bilancio che ci permette di eseguire una nuova opera pubblica in questo inizio 2023».

«E’ consuetudine sempre più adottata dai cittadini rivolgersi all’amministrazione comunale per segnalare criticità e necessità di effettuare lavori soprattutto nelle strade più utilizzate, per questo la Giunta ha inviato al Ministero un elenco di potenziali importanti opere prioritarie e adesso, grazie a questo contributo, è il turno della strada panoramica dove il cantiere vedrà la luce ad inizio marzo, primo in ordine temporale, al quale seguiranno, nelle prossime settimane, le nuove asfaltature sia delle strade e dei marciapiedi che collegano la strada principale al lungomare di via Roma, che l’anello in località Piatto Lavato. Questa amministrazione – concludono Nappi e Lorenzini – partecipa a tutti i bandi, sia regionali che europei, proprio per potenziare ogni servizio del territorio utile ai propri cittadini ed ai turisti. In particolare siamo attenti a tutte le opportunità offerte per progetti di riqualificazione di strade ed edifici pubblici, in modo da garantire lavori che una volta conclusi diano maggiore sicurezza ai fruitori, migliorino l’aspetto estetico ed il decoro urbano del territorio castiglionese».