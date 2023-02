Il Comune scommette sul turismo en plein air: al via la riqualificazione dell’area camper

Massa Marittima. Garantire migliori servizi al turismo in libertà e itinerante di chi viaggia in camper e autocaravan, e farlo crescere nel comune di Massa Marittima, a beneficio delle attività presenti sul territorio.

Con questo obiettivo l’amministrazione comunale nei mesi scorsi ha avviato un percorso per arrivare alla riqualificazione dell’area camper di piazzale Monacelle, a cui si accede da viale Risorgimento: è stato redatto uno studio di fattibilità che ha consentito di partecipare al bando della Regione Toscana e di ottenere anche un finanziamento a fondo perduto di 20mila euro che andranno a coprire parte dei costi d’intervento, per il quale è previsto un investimento complessivo di 60mila e 400 euro, di cui 40mila e 400 coperti dal Comune. Il cantiere è aperto dalla settimana scorsa e i lavori termineranno entro maggio.

“Saremo in grado, quindi, di accogliere i camperisti nell’area dedicata e completamente riqualificata, già da questa primavera -spiega il sindaco Marcello Giuntini – e quindi dal periodo di maggiore flusso turistico per il nostro territorio. Il Comune ha deciso di investire diverse risorse in questo progetto per trasformare una semplice area di sosta in un’area camper attrezzata di tutto l’occorrente e videosorvegliata. Siamo felici di aver ottenuto il finanziamento dalla Regione, che ci consente di realizzare l’intervento proprio come lo avevamo previsto da tempo, nella consapevolezza di quanto sia importante cogliere le opportunità del turismo en plein air. Tra l’altro si tratta di un’area camper in una posizione strategica per i camperisti: parliamo infatti di una zona tranquilla silenziosa dove poter riposare, ma al tempo stesso molto vicina al centro storico di Massa Marittima, che è raggiungibile a piedi.”

Il progetto

L’area sarà riqualificata realizzando 9 piazzole di 40 metri quadrati ciascuna e ridefinendo la viabilità interna, con una zona dedicata all’entrata e una all’uscita dei veicoli. La zona di accesso sarà dotata di automatismi per l’ingresso con controllo degli accessi e cancello di sicurezza. Tale sistema invierà i dati dei flussi turistici e delle presenze giornaliere da remoto all’amministrazione comunale. Tutta l’area sarà recintata e schermata con alberi, inoltre sarà controllata dalle telecamere di videosorveglianza e resa accessibile anche da un percorso pedonale da via Risorgimento. A sinistra del cancello di ingresso è prevista una parte nuova dedicata ai servizi igienici con docce chiuse, wc e lavabo e una zona riservata alla raccolta differenziata dei rifiuti. Poi ci sarà la zona “camper service” per lo scarico dei reflui, il risciacquo dei serbatoi e il carico dell’acqua potabile e l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

“I lavori all’area camper di piazzale Monacelle rappresentano un altro importante tassello che ci consente, di fatto, di completare il percorso di riqualificazione avviato dal Comune su viale Risorgimento – aggiunge Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici –, che va dalla demolizione e ricostruzione del muro, alla realizzazione del marciapiede che procede verso la galleria, la completa riasfaltatura della strada e la realizzazione della nuova rotatoria all’ingresso del capoluogo. Interventi che vanno a migliorare la vivibilità di questa zona molto abitata e frequentata per via della presenza dell’ospedale e del Falusi e per l’importanza di questa arteria per raggiungere anche l’area verde degli impianti sportivi”.