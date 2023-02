Grosseto-Livorno: occhio alle modifiche al traffico e ai divieti intorno allo stadio

Grosseto. In occasione della partita di calcio del campionato di Serie D, prevista per domenica 26 febbraio alle 14.30 tra l’U.S. Grosseto 1912 e l’Unione Sportiva Livorno 1915, per la quale si prevede l’afflusso di un numero elevato di spettatori e la possibile presenza nell’area adiacente o limitrofa allo stadio di una rilevante concentrazione di tifosi ed in particolar modo per il preventivato arrivo di numerosi tifosi della squadra ospite, su indicazione della Questura di Grosseto, il Comune ha emesso l’ordinanza che modifica temporaneamente la circolazione nelle vie e piazze limitrofe allo stadio “Carlo Zecchini”.

Le modifiche al traffico

Le modifiche, che entreranno in vigore domenica 26 febbraio dalle 10.30 fino alle 18.30 e comunque fino al ripristino delle normali condizioni della circolazione veicolare e pedonale, prevedono il divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli all’interno dell’area ricompresa tra il rilevato ferroviario (tratto dal sottopasso Ponte dei Macelli al sottopasso di via Aldi) , via Aldi, via Michelangelo, piazza Donatello, via Michelangelo, piazza Sanzio e viale Telamonio (tratto da piazza Sanzio al rilevato ferroviario)