Lavori dell’Enel in paese: ecco le vie in cui sarà interrotta la corrente

Orbetello. A Orbetello sostenibilità ambientale, digitalizzazione delle reti e resilienza viaggiano insieme lungo le linee elettriche di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione e che la prossima settimana, nell’ambito del piano di potenziamento del servizio elettrico territoriale, effettuerà importanti lavori di restyling della cabina denominata “Gioberti”, da cui si dirama l’alimentazione elettrica per l’omonima via Gioberti e per le limitrofe vie Farini, Vittorio Veneto, Mura di Levante, Giovanni da Orbetello, Volturno, Antonelli, Cortesini, corso Italia.

I lavori

Nel dettaglio, i tecnici dell’azienda elettrica rinnoveranno completamente la cabina secondaria, che trasforma l’energia elettrica da media a bassa tensione per distribuirla ad abitazioni, attività ed esercizi commerciali, attraverso la sostituzione della componentistica elettromeccanica interna all’impianto e l’installazione di apparecchiature di ultima generazione per completare il telecontrollo e l’automatizzazione delle porzioni di reta elettrica sottese alla cabina stessa. In tal modo, sarà possibile telecomandare le cabine da remoto, garantendo qualità e continuità del servizio elettrico lungo le linee collegate. Nella circostanza, le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete nell’area di intervento per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.

L’intervento sarà eseguito con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e al decoro urbano, con benefici per la qualità del servizio elettrico e anche per fare sempre più della rete elettrica un fattore abilitante di servizi digitali. Le operazioni devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e la prossima settimana richiederanno due interruzioni programmate del servizio elettrico: per diminuire i disagi, infatti, E-Distribuzione installerà un gruppo elettrogeno lunedì 27 febbraio, con “fuori servizio temporaneo” a partire dalle 13.30 con conclusione nel pomeriggio, e lo rimuoverà al termine dei lavori venerdì 3 marzo con inizio alle 9.00 e fine lavori nella mattinata. Grazie a bypass da linee di riserva, le porzioni del “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze delle vie suddette (pochi civici per ogni via).

In tutte le circostanze i clienti vengono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, il numero verde 803.500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito web e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione.

Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.htm.