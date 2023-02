Il Comune in prima linea per l’efficientamento energetico: ottenuto finanziamento di 345mila euro

Il Comune di Massa Marittima, in prima linea per l’efficientamento energetico, ha ottenuto un contributo a fondo perduto di 345mila euro partecipando all’avviso Cse 2022 – Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica, emanato dalla Direzione generale incentivi energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

I progetti

In particolare, sono stati ammessi a finanziamento due progetti.

Il primo riguarda l’efficientamento energetico della scuola primaria e dell’infanzia “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima, per la quale è stato concesso un contributo di 205.294,26 euro per la sostituzione della caldaia principale con una nuova, a condensazione e ad alto rendimento, e per la sostituzione degli infissi di ingresso alla scuola dell’infanzia. Si tratta di opere che l’amministrazione ha concordato con la scuola e con i genitori. Questi interventi porteranno un maggiore comfort termico dentro le aule, un significativo risparmio energetico e la risoluzione dei problemi ormai noti sull’infisso posto all’ingresso della scuola dell’infanzia.

L’altro progetto ammesso a finanziamento riguarda il palazzo comunale, per il quale è stato concesso un contributo di 139.853,89 euro. Saranno sostituiti gli infissi con altri dello stesso aspetto, ma con prestazioni energetiche adeguate alla classe climatica del comune. E poi sarà realizzato il relamping, cioè la sostituzione del vecchio sistema di illuminazione con lampade a led, attraverso la collaborazione ed il supporto del personale dell’ente, nell’ambito delle manutenzioni effettuate in amministrazione diretta grazie alle competenze tecniche del personale.

“Con questi investimenti il Comune raggiunge un duplice obiettivo – afferma Ivan Terrosi, assessore comunale alla transizione ecologica –: da un lato garantiamo ambienti meglio riscaldati e quindi maggior comfort, dall’altro andiamo verso un risparmio energetico quanto mai desiderato e importante. Si tratta di un primo step che rientra in un più ampio programma di interventi tesi all’efficientamento energetico e allo sviluppo sostenibile su cui si sta impegnando l’amministrazione comunale“.

“Intanto lo scorso fine settimana – aggiunge Irene Marconi, assessore comunale alla Pubblica istruzione – è stato sostituito il bruciatore della centrale termica della scuola primaria di via Martiri della Niccioleta. In accordo con le famiglie per garantire una temperatura adeguata nelle aule, abbiamo deciso di fare questo intervento tampone in attesa della sostituzione complessiva della caldaia, che è stata resa possibile dal finanziamento ottenuto e che potrà essere attuata solo con l’impianto spento e quindi a scuola chiusa, perché i lavori richiederanno almeno una decina di giorni. Contiamo di farlo a giugno, compresa la sostituzione degli infissi, con l’auspicio di risolvere definitivamente il problema delle temperature a scuola.”

“Ringraziamo gli uffici per l’ottimo lavoro svolto – concludono Ivan Terrosi e Irene Marconi -. La partecipazione al bando Cse era stata autorizzata dal Consiglio comunale lo scorso mese di dicembre. Gli uffici hanno risposto velocemente per cogliere questa opportunità, entro gli stretti termini previsti per presentare la domanda”.