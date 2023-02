Il Comune cerca strutture private per i matrimoni: come presentare domanda

L’amministrazione comunale di Scarlino ha avviato un procedimento per la ricerca di locali per la celebrazione di matrimoni.

L’ente intende verificare la disponibilità di proprietari di strutture ricettive, edifici e ville di particolare interesse storico, architettonico, ambientale o artistico, a rinnovare o manifestare il proprio interesse a concedere dei locali in comodato d’uso gratuito per 3 anni al Comune per la celebrazione di matrimoni con rito civile. La domanda deve essere inviata all’indirizzo comunediscarlino.protocollo@legalmail.it, compilando il modulo presente sul sito del Comune (www.comune.scarlino.gr.it), oppure consegnata a mano all’ufficio Protocollo dell’ente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’indirizzo “Comune di Scarlino, via Martiri d’Istia n.1, 58020, Scarlino (GR”), scrivendo la dicitura sulla busta “Avviso pubblico esplorativo per l’istituzione, o il rinnovo, di separati uffici di stato civile per la sola celebrazione di matrimoni ed unioni civili”.

La domanda deve essere presentata entro le 12 di domenica 12 marzo. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0566.38503 o 0566.38504, oppure inviare una mail a demografici@comune.scarlino.gr.it.