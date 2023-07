Attive tutte le Ztl nelle frazioni del comune: ecco le modifiche al traffico

Entrano in vigore oggi, mercoledì 15 giugno, le zone a traffico limitato nei centri abitati di Monte Argentario: lo prevede l’ordinanza n. 111 della Polizia Municipale.

Dal 15 giugno all’11 settembre, le Ztl di Porto Santo Stefano e Porto Ercole saranno così disciplinate:

Ztl – Corso Umberto I a Porto Santo Stefano. L’accesso ai varchi 1 e 2 sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati per i rispettivi varchi, titolari di bollino rosso o verde tipologia “Ztl Corso Umberto”, secondo il seguente calendari: dalle ore 18.00 alle ore 02.00 di tutti i giorni;

L’accesso ai varchi 1 e 2 sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati per i rispettivi varchi, titolari di bollino rosso o verde tipologia “Ztl Corso Umberto”, secondo il seguente calendari: dalle ore 18.00 alle ore 02.00 di tutti i giorni; Ztl – Pilarella a Porto Santo Stefano . Le telecamere ai varchi di piazza Vittorio Emanuele e all’incrocio di via Jacovacci resteranno in funzione, tutti i giorni, nella fascia oraria compresa dalle ore 18.00 alle ore 02.00 e l’accesso a quella zona sarà consentito esclusivamente ai veicoli che esporranno il contrassegno “Ztl Pilarella”;

. Le telecamere ai varchi di piazza Vittorio Emanuele e all’incrocio di via Jacovacci resteranno in funzione, tutti i giorni, nella fascia oraria compresa dalle ore 18.00 alle ore 02.00 e l’accesso a quella zona sarà consentito esclusivamente ai veicoli che esporranno il contrassegno “Ztl Pilarella”; Ztl – Porto a Porto Ercole. Attiva anche la “Ztl Porto” di Porto Ercole, tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 02.00.

Per la fascia oraria dalle 2.00 alle 24.00, il transito dei veicoli sarà consentito esclusivamente a veicoli in servizio di polizia, mezzi di soccorso, ambulanza, vigili del fuoco, mezzi in servizio di pubblica utilità, un veicolo al servizio di persona diversamente abile munito del contrassegno di cui al Dpr n. 503/1996, veicoli di medici in visita domiciliare urgente, veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici, veicoli di proprietari, affittuari o possessori di garage o posto auto privato situato nella Ztl Porto.